“…in ospedale”: il racconto strappalacrime di Francesca Alotta

Francesca Alotta, cantante del successo Non Amarmi ha lasciato senza parole con il suo racconto strappalacrime: ecco di cosa si tratta

Una delle canzoni più cantate e ascoltate tra i brani Sanremesi era proprio il brano Non amarmi che al fianco di Aleandro Baldi la rese un volto celebre e conosciuto soprattutto nel mondo musicale: la bella Francesca Alotta, dotata di una voce spiccata, di una competenza e di una professionalità al di fuori del comune. Ha dedicato parte della sua vita alla sua unica passione, il canto, divenendo corista anche di molti celebri cantanti tra cui Mietta, oggi concorrente dello storico programma Ballando con le stelle.

Il suo brano Non amarmi ha fatto furore nel panorama musicale italiano, spesso canticchiato da molte persone divenuto un vero cult della musica italiana e vincitore del Festival della canzone italiana del 1992. Terminata questa grande e speciale esperienza, la cantante cerca di conquistare oltre la nostra terra ma anche l’estero fra cui Cuba e Giappone.

Per ella gli anni Novanta sono stati davvero un enorme successo in quanto i suoi brani sono stati molto ascoltati e questo le ha permesso di collaborare di diversi artisti di un certo calibro molto forti sulla scena musicale italiana, infatti ricordiamo la maga del rock Loredana Bertè. Si prende una pausa dal mondo musicale per un bel po’ di anni fino ad approdare con altri successi musicali partecipando a vari programmi fra cui Musicfarm e Ora o mai più.

Le sue esperienze non sono ancora terminate, perché nonostante le esperienze negative, Francesca Alotta si mette ancora una volta in gioco partecipando al talent show seguito da molti telespettatori Tale e quale show condotto da Carlo Conti nell’edizione odierna insieme ad altri artisti fra cui il comico Biagio Izzo, l’ex velino Pierpaolo Petrelli e, ancora Federica Nargi, Alba Parietti, Dennis Fantina, Gemelli di Guidonia, Simone Montedoro e Ciro Priello.

Nonostante tutto, ella si definisce una donna forte ma ha vissuto un periodo davvero molto sofferente nel programma condotto da Serena Bortone: dal tumore alla perdita del suo bambino.

Il dramma vissuto da Francesca Alotta

Francesca Alotta è stata costretta ad affrontare un brutto periodo di moltissima sofferenza ossia un diagnosi di tumore nel 2018 che l’ha costretta ad un’operazione d’urgenza.

Ella infatti nella trasmissione condotta da Serena Bortone ha confessato: “Mi sono accorta di non avere la forza di affrontare i problemi. Adesso ho ritrovato l’energia, e ho capito quanto la vita sia preziosa: non bisogna sprecare neanche un istante. Guai ad abbattersi in questa malattia”.

Inoltre nella trasmissione Vieni da me ha rivelato un altro dramma che è stata costretta ad affrontare, la perdita di suo figlio e l’abbandono del suo compagno tanto che Francesca ha confessato: “Non era la persona giusta e speravo che cambiasse. Io ero innamorata persa, ma purtroppo non sempre si può avere tutto ciò che si desidera. Aspettavo un bambino e l’ho perso perché ho scoperto che lui aveva un’altra. In ospedale sono stata lasciata sola e poi ho deciso di lasciare mio marito“.