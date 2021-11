Lite violenta tra Wanda Nara e Mauro Icardi: il retroscena eclatante

Clamoroso retroscena sulla relazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, protagonisti di un litigio furioso in un ristorante a Milano, volano insulti e accuse reciproche. Ecco cosa è successo

Mauro Icardi e Wanda Nara stanno ancora insieme o si sono lasciati? È questa la domanda che da circa un mese attanaglia le riviste di gossip e gli addetti ai lavori. Di certo c’è che tra l’attaccante del PSG e la showgirl argentina è in corso una crisi senza precedenti, che potrebbe mettere seriamente a rischio il matrimonio.

Tutto è cominciato quando è stata diffusa la notizia di una relazione extra-coniugale tra Icardi e la modella Eugenia China Suarez. Il tradimento ha inevitabilmente messo in discussione il legame tra il calciatore e sua moglie, che adesso sono ai ferri corti, anche perché da più parti sono arrivate conferme sulle “corna” rifilate a Wanda Nara.

Ricordiamo che la coppia ha cinque figli: tre di questi sono in realtà figli di Wanda Nara e l’ex marito Maxi Lopez, ex compagno di squadra di Icardi alla Sampdoria. Dopo la separazione, Wanda ha avuto altre due figlie proprio con Icardi: nella foto in alto, la famiglia al completo in una gita al parco.

Con ogni probabilità, è proprio per salvaguardare la serenità familiare che la coppia sta cercando di rimettere insieme i pezzi del proprio matrimonio e provare a fare la pace. Tra frecciatine su Instagram e prove di riappacificazione, però, le ultime notizie che arrivano da Milano raccontano un retroscena eclatante, che potrebbe mettere la parola fine sul rapporto.

Litigio in un ristorante a Milano: volano parole grosse!

La rivista di gossip Oggi ha svelato i dettagli di un incontro a cena a Milano tra i due. Lui l’avrebbe raggiunta nel capoluogo lombardo proprio con l’obiettivo di riconquistarla, ma sembra che durante la cena a tavola sia scoppiata una lite violenta tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

“Ci siamo solo baciati“, ha provato a dire Icardi, “quel giorno avevo la febbre, non è successo nient’altro“. Ma Wanda Nara gli ha rinfacciato le parole di Eugenia China Suarez, secondo la quale lei e Icardi non avrebbero fatto sesso “solo perché a lui non gli si è alzato“. A quel punto i toni si sono alzati ed è scoppiato un vero e proprio litigio davanti a tutti.

Icardi ha rinfacciato a Wanda Nara di aver reso pubblica una situazione che avrebbero potuto risolvere in casa, lontani dalle luci dei riflettori: “Io ti ho sostenuta dopo lo scandalo con Maxi Lopez, tu non stai facendo lo stesso con me“, avrebbe detto l’attaccante argentino a sua moglie. Insomma, la telenovela continua e sembra tutt’altro che vicina alla conclusione.