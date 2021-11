Melissa Satta di nuovo incinta: ecco la verità sulla gravidanza

Melissa Satta aspetta un figlio dal nuovo fidanzato Mattia Rivetti? Vi sveliamo la verità sulla sua presunta gravidanza.

Melissa Satta è una showgirl nata a Boston classe 1986, ma di origini sarde, per questo motivo vanta la doppia cittadinanza italiana e statunitense. Nel 2004, terminati gli studi al Liceo, decide di trasferirsi a Milano dove inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Possiamo dire che la sua carriera inizia subito con il botto in quanto dal settembre 2005 è la velina mora di Striscia la Notizia, al fianco di Thais Souza Wiggers.

Inutile dirlo, inizia a diventare un volto popolare e, con il passare del tempo, la troviamo protagonista di diversi programmi tv, ma anche nei panni di attrice nella fiction Il giudice Mastrangelo 2. Dal 2013 al 2018 è il volto femminile di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, mentre dall’agosto 2021 approda a Sky Sport come conduttrice di Gol Deejay!

Melissa Satta è di nuovo incinta?

Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha ritrovato la serenità e la felicità da quasi un anno al fianco di Mattia Rivetti, giovane imprenditore e nipote del fondatore della Sportswear Company.

I due si sono conosciuti lo scorso gennaio grazie all’amico in comune Renzo Rosso. Al momento non convivono, ma passano insieme molto tempo e soprattutto, nonostante stiano insieme da poco, hanno già grandi progetti all’orizzonte. La Satta, infatti, non ha mai nascosto la sua voglia di tornare ad amare e di avere un altro figlio per regalare un fratellino o una sorellina al suo Maddox che oggi ha sette anni.

Un sogno condiviso dal fidanzato ed, a quanto pare, questo sogno è destinato a diventare presto realtà. Melissa e Mattia sono stati visti a pranzo insieme a Milano e la Satta mostrava un pancino sospetto. Al momento non sono arrivate ne conferme ne smentite da parte della diretta interessata, ma i suoi fan sono già pazzi di gioia e sperano che sia davvero così con Melissa Satta pronta a diventare mamma bis.

Come sono i rapporti tra Melissa Satta e Boateng?

Melissa Satta ha ritrovato la serenità nella sua vita privata, tuttavia i rapporti con l’ex marito Kevin Prince Boateng non sono dei migliori. I due, ovviamente, cercano di andare d’accordo per il bene di Maddox che entrambi amano, ma vi sono molte tensioni tra di loro che è difficile far passare.

Probabilmente all’ex coppia serve solo un po’ di tempo che, come si dice, cura ogni ferita per diventare poi una famiglia allargata.