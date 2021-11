“Mio padre si è perso”: l’appello disperato di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis utilizza i social per fare un appello disperato sulla scomparsa di suo padre: ecco i dettagli della vicenda

Nota per aver partecipato al programma di Maria De Filippi, il dating più famoso d’Italia, Uomini e Donne, oggi diventata una blogger e influencer di successo considerata una vera e propria icona da molte ragazzine: stiamo parlando di Giulia De Lellis, volto apprezzato soprattutto sui social dove conta circa 1,5 milioni di followers. Ha avuto enorme successo grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi, ma soprattutto per il suo carattere schietto e deciso tanto da conquistare il tronista dell’epoca, Andrea Damante con cui ha vissuto una storia davvero importante terminata per i tradimenti da parte dell’uomo che l’hanno portata a scrivere insieme ad una nota scrittrice anche un autobiografia.

Il successo è una macchina interminabile, frutto della spettacolarizzazione e Giulia De Lellis ha cavalcato benissimo l’onda, quando nel dating Uomini e Donne con il suo carattere forte e determinato è riuscita a conquistare non solo il cuore del dj Andrea Damante ma anche il pubblico a casa che ha cominciato a seguirla con ammirazione rivedendo in lei la semplicità e il suo essere umile anche di fronte le telecamere.

Un amore a cinque stelle quello vissuto con il dj Andrea Damante, noto anche non solo sui social ma durante la partecipazione al Gf Vip dell’uomo, dove Giulia non si è fatta attendere molto viste le attenzione che la figlia della Mosetti riservava per il suo fidanzato. Appena ha potuto, durante un confronto acceso non ha perso occasione di dirle che doveva giocare “un po’ più in là”, sicuramente lontano dal suo fidanzato. Anche se, non sempre le storie d’amore ha un bellissimo lieto fine, infatti con Andrea Damante la storia è finita quando la bella De Lellis ha scoperto di essere stata tradita dall’uomo più di una volta, spiegando successivamente tutto ai suoi fan in un autobiografia con l’aiuto di una nota scrittrice.

Sono tanti i flirt che hanno visto la bella Giulia al centro del gossip, con personaggi noti al mondo dello spettacolo fra cui ricordiamo Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez, il cantante Irama con cui ha vissuto una storia durata pochi mesi terminata per incongruenze caratteriali e oggi, la ragazza si definisce serena con l’ex amico di Damante, Carlo Beretta con il quale vive attualmente una nuova storia d’amore fatta di amore, passione ma soprattutto rispetto reciproco.

Giulia, però è stata costretta ad utilizzare i social, come spesso fa, per una causa molto importante.

Giulia e la richiesta sui social

Giulia De Lellis, ha voluto condividere sulla sua pagina social una richiesta molto importante di un suo follower Matteo Manna che purtroppo non ha più notizie di suo padre dal 16 novembre ore 21.

Così, l’influencer ha condiviso l’immagine del papà di Matteo facendo un appello tra i suoi followers: “Zona Roma, gemelli, Soffre di Alzhaimer e hanno perso le sue tracce”, invitando a commentare se qualcuno lo avesse visto.