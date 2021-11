Morgan è pronto a dire addio: ecco cosa è successo | L’indiscrezione

Colpo di scena: Morgan sarebbe pronto a lasciare tutto. L’indiscrezione arriva dal giornalista di gossip Roberto Alessi: ecco i motivi che si celano dietro questa decisione inaspettata.

Marco Castoldi, in arte Morgan, è un cantautore polistrumentista ed opinionista televisivo, noto per essere stato il fondatore del gruppo rock Bluvertigo. Oggi Morgan ha 51 anni d’età, fa il cantante solista ed ha tre figlie femmine avute da tre relazioni diverse. È probabilmente uno dei personaggi più eclettici della tv italiana.

Spesso Morgan è stato al centro dell’attenzione mediatica anche a causa della sua vita privata. All’inizio degli anni 2000 aveva fatto scalpore la sua relazione amorosa con l’attrice Asia Argento, dalla quale è nata la sua prima figlia Anna Lou: oggi i due ex sono buoni amici, ma in passato ci furono diverse frizioni a causa della disputa sul versamento dell’assegno di mantenimento.

La sua seconda figlia si chiama Lara ed è nata dalla relazione con la showgirl e cantante Jessica Mazzoli, ex concorrente del Grande Fratello e di X-Factor, programma per il quale Morgan ha fatto a lungo da giudice. La terza figlia, invece, si chiama Maria Eco è nata dal fidanzamento con Alessandra Cataldo.

Insomma, la vita di Morgan è fatta di tanta musica, ma non solo: tutti sanno del suo problema con la droga, che lui non ha mai nascosto, così come tutti ricorderanno il litigio in diretta con Bugo sul palco di Sanremo 2020. Adesso, però, Morgan sta facendo letteralmente tremare quelli di Rai 1: continua a leggere e scopri il motivo.

Vuole ritirarsi da Ballando con le Stelle: ecco perché

Pare infatti che Morgan voglia ritirarsi da Ballando con le Stelle, lo show televisivo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, giunto ormai alla sua sedicesima edizione. Proprio il cantante ex Bluvertigo è uno dei ballerini più apprezzati della trasmissione, in coppia con la ballerina Alessandra Tripoli (in foto).

A lanciare l’indiscrezione bomba è stato il giornalista di gossip Roberto Alessi, secondo il quale Morgan sarebbe ormai stufo della trasmissione e sarebbe ormai pronto a dire addio, con grande dispiacere per tutta la redazione del programma, in primis Milly Carlucci, che si era letteralmente fatta in quattro pur di averlo nel cast.

“Ormai si è rotto“, scrivono di lui, “all’inizio gli piaceva stare a Ballando con le Stelle, ma adesso sembra annoiato“. In effetti, già le sue ultime prestazioni erano sembrate al di sotto della media, a dimostrazione che Morgan avrebbe ormai perso gli stimoli giusti per continuare a mettersi in gioco. Al momento nulla di ufficiale, vedremo cosa accadrà…