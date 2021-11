Niente da fare per Michelle Hunziker: la conduttrice non ce l’ha fatta

Michelle Hunziker ci ha provato in tutti i modi, ma purtroppo niente da fare per la conduttrice svizzera che non ce l’ha fatta.

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva svizzera classe 1977. Inutile dirlo, il suo nome è diventato famoso in Italia dopo il matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti che l’ha resa madre di Aurora (1996). La sua bellezza ha subito attirato l’attenzione dei produttori ed ha debuttato nel programma I cervelloni, al fianco di Paolo Bonolis. Una carriera che va avanti non solo in Italia, ma anche in Germania ed in Svizzera dove il suo è un volto molto amato, a prescindere dal matrimonio con Ramazzotti.

Testimonial di brand noti come Bottega Verde, L’Oreal, Morellato e Roadhouse. In Italia la troviamo alla conduzione di Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Festivalbar e di Striscia la notizia per citare solo alcuni programmi di successo che la vedono protagonista. Dal 2020 è al timone di All Together Now. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2014 è sposata con Tomaso Trussardi che l’ha resa madre di Sole (2013) e di Celeste (2015).

La sconfitta di Michelle Hunziker

All Together Now è un programma che vede Michelle Hunziker alla conduzione. La showgirl svizzera ce la sta mettendo tutta per riuscire a battere la concorrenza ed attirare un pubblico sempre più numeroso, ma purtroppo anche questa settimana non ce l’ha fatta.

Il suo programma televisivo continua a non brillare. È sufficiente pensare che, dopo un esordio non dei migliori, le puntate successive hanno fatto peggio raggiungendo uno share pari al 12,5% per la terza puntata. All Together Now non è riuscito a battere la concorrenza di Che Tempo Che Fa che, complice anche l’arrivo di Lady Gaga in studio, ha ottenuto il 14,5% di share.

Canale 5 è già al lavoro per riuscire a trovare un modo per vincere la battaglia dello share e riuscire a conquistare il pubblico. Ci riusciranno?

Michelle Hunziker: come sta dopo il Covid?

Una domanda che in molti si pongono è come sta la conduttrice svizzera? Michelle Hunziker, infatti, ha rivelato poco tempo fa di aver avuto il Covid, ma di non averlo voluto dire ai suoi follower e di aver vissuto questa malattia nell’intimità della sua famiglia, facendosi forza a vicenda con Gerry Scotti che, in quello stesso periodo, era ricoverato in ospedale per lo stesso problema.

Oggi la Hunziker sta benissimo di salute ed è pronta a dare il massimo per All Together Now, per far brillare il suo programma e vincere la concorrenza.