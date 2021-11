Anna Tatangelo, la confessione che ha sopreso tutti: “Prima di diventare donna…”

La cantante Anna Tatangelo e la confessione che ha lasciato senza parole i fan: ecco di che si tratta, i dettagli della vicenda

Una delle cantanti di maggiore spessore con una voce e un talento straordinario che già all’età di quindici anni ha vinto il suo primo Festival di Sanremo con la sua bellissima canzone, Doppiamente Fragili è la splendida Anna Tatangelo, un’artista a 360 gradi dotata di una grande voce e spesso al centro del gossip per la sua passata relazione con il cantante Gigi D’Alessio con il quale ha condiviso uno dei successi che hanno spopolato moltissimo in radio, Un nuovo bacio. Insieme hanno formato una coppia per ben dieci anni anche se oggi la loro storia è terminata, entrambi nutrono sempre parole di affetto e di stima reciproche.

Nel corso della sua carriera ha inciso più di cento canzoni ottenendo un grosso successo e tanti premi e riconoscimenti, in particolare una ventina di certificazioni fra dischi d’oro e di platino. La musica, da sempre la sua prima passione l’ha sempre coltivata sin da ragazzina tanto da partecipare, giovanissima a diversi Festival canori perfezionando il suo stile presso l’Accademia musicale di Sora. Nel 2001 vince l’Accademia della canzone di Sanremo con il brano L’angelo di Syria entrando di diritto nel cast della sezione Giovani del Festival della canzone italiana e aggiudicandosi la vittoria con il brano di successo Doppiamente fragili.

Dopo la sua vittoria, il conduttore Pippo Baudo la fa esordire da co-conduttrice nel programma Sanremo Top, insieme a Silvia Mezzanotte. Una grandissima cantante, dotata di una voce straordinaria, a volte in tono dolce e altre volte in tono cupo riconoscibile per degli acuti molto alti grazie alla tecnica del melisma, un tipo di ornamentazione melodica che consiste di caricare una sola sillaba testuale un gruppo di note diverse. Per spiegare meglio questa tecnica, possiamo prendere in esame alcuni brani da lei cantati come Ragazza di periferia, Libera, Doppiamente fragili. Nel corso degli anni, il suo stile è stato mixato tra pop, R&B e Blues.

Per ben dieci anni è stata legata sentimentalmente a Gigi D’Alessio e insieme hanno un figlio bellissimo, Andrea. Oggi le loro strade si sono divise ma il rispetto e l’amore che c’è stato rimane. Ella ha deciso di condividere su Instagram un suo scatto legato a delle parole molto profonde che hanno sconvolto i fan.

La rivelazione di Anna Tatangelo

La bellissima Anna Tatangelo ha postato sui social un suo scatto in bianco e nero accompagnato a delle parole che ripercorrono la sua vita e quella ragazza adolescente che, con il passare degli anni è diventata una splendida donna.

Ella ha scritto: “Vi racconto una storia: C’è una ragazza di periferia che prima di diventare una donna era cresciuta in una cittadina attraversata da un fiume…e sapete cosa le ha sempre affascinato? La prospettiva dal ponte, mai quella dalla riva. Quella ragazza sono io.

Questa prospettiva ha forse contribuito alla formazione del mio carattere, mi ha insegnato a guardare le cose in un altro modo, soprattutto quando la riva la vedi lontana… e, soprattutto, quando non hai voglia di bagnarti i piedi…Ecco, quella sono io”.