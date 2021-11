Mara Venier non usa giri di parole: Con lui l’ho fatto

La conduttrice Mara Venier non usa grossi giri di parole per affermare un concetto di bellezza: ecco di che si tratta

Insieme a Maria De Filippi, da diversi anni è una delle conduttrici definite tra le migliori cui gode la televisione italiana, soprannominata la “Zia della domenica” per la sua storica trasmissione trentennale Domenica In, dove con la sua ironia, serietà, professionalità e simpatia ogni domenica è in grado di accompagnare il pubblico con artisti, musica, intervista e attualità: ovviamente ci stiamo riferendo a Mara Venier. Prima della sua splendida carriera da conduttrice, ha dedicato parte della sua vita all’attività attoriale capendo successivamente di voler proseguire solo la conduzione.

Prima di diventare conduttrice, ella si è trasferita a Roma dalla sua citta natale Venezia con il suo primo marito che voleva intraprendere la strada della recitazione provando a recitare anche lei e venendo scelta per alcune pellicole cinematografiche tra cui la prima in assoluto, possiamo ricordare è Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini. A questo seguirono altri film come Zappatore di Alfonso Brescia con Mario Merola, Testa o croce di Nanni Loy in cui affiancò Renato Pozzetto e diversi film con l’allora compagno Jerry Calà oggi amico di affetto e di stima.

La donna subito dopo ha deciso di dedicarsi alla conduzione scoperta dal regista Nanny Loy, inizialmente affiancando Luca Giurato alla trasmissione Domenica In, e, un anno dopo, visto l’ottimo riscontro e la capacità di Mara nella conduzione, l’allora direttore Rai le propose di condurre Domenica In da sola: da allora è uno dei programmi più seguiti della Domenica, ovviamente nel corso degli anni ha subito dei cambiamenti e molto novità, per esempio nell’anno 2020 e 2021 il programma ha tenuto l’attenzione alta sul tema della pandemia derivante dal Covid-19.

Oggi la bella Mara Venier è legata sentimentalmente a Nicola Carraro, produttore cinematografico, con il quale più di una volta ha confessato di aver raggiunto il massimo della tranquillità e della stabilità. Prima della storia con egli ha avuto diversi flirt, con Renzo Arbore con cui ha mantenuto buoni rapporti e con Jerry Calà, con il quale ha terminato il suo matrimonio per i presunti tradimenti di lui anche se, egli a seguito di un’intervista ha rivelato che Mara è stata la donna più importante della sua vita.

Mara ha dedicato parte del suo relax ad una cena con una persona speciale.

La cena di Mara Venier con una persona speciale

Mara Venier, spesso solita a pubblicare e condividere contenuti sui social relativi alla sua quotidianità, ha svelato di essere a cena con una persona speciale definita da ella “un bel fico..”.

Si tratta di suo nipote Giulio che è arrivato da Madrid insieme ad un amico ed ella è pronta a condividere del tempo con la sua “family”, come afferma la conduttrice.