Maria De Filippi sotto attacco: dovrebbero chiudere un suo programma

Dovrebbero chiudere un noto programma della regina Maria De Filippi: ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda

La definiscono la regina della televisione italiana per la sua spiccata dote comunicativa,è un punto di riferimento dello spettatore per i suoi programmi , fra cui alcuni rappresentano la storia tra i palinsesti Mediaset come C’è posta per te, Uomini e donne nelle due versioni over e classico e il talent show Amici: ovviamente non ha bisogno di presentazioni, tanti artisti la amano per la sua spontaneità, la regina Maria De Filippi. Una lunga carriera costellata di successi, la moglie di uno dei giornalisti professionisti che ha cambiato il modo di fare televisione in Italia ossia Maurizio Costanzo.

Si è sempre dimostrata una grandissima conduttrice, ma prima di essere coronata come la regina della televisione italiana, la sua vita era completamente diversa in quanto ella voleva tentare la carriera in magistratura dopo la sua specializzazione con votazione massima in Scienze delle finanze. Successivamente, collabora per una nota azienda di videocassette dove fa un incontro con Maurizio Costanzo, noto già all’epoca che le cambierà per sempre la vita. L’uomo le propone di diventare la sua assistente e la De Filippi accetta.

Ma Maurizio in lei ha sempre visto un grande talento e così nel 1992 le affida la conduzione del talk show Amici che grazie a lei riscontra un ottimo successo tanto da vincere il Telegatto per Migliore trasmissione per intrattenimento con gli ospiti.

Sono tanti i personaggi che la ammirano e la stimano, in particolare l’amicizia speciale che ha con la sua “rivale” di share Mara Venier e l’amica delle splendide gag comiche a Tu Si Que vales Sabrina Ferilli. Maria è un grande talento e anche la bella Lorella Cuccarini, giudice del talent Amici di Maria De Filippi, in un’intervista ha speso parole profonde per la conduttrice affermando: “Cara Maria, oggi ‘c’è posta per te, vorrei dirti tante cose, ma credo che a volte non serva, perché basta guardarsi negli occhi. n anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu. Ti conoscevo e stimavo come professionista, ma non avevo idea di come fossi dietro le quinte. Maria, sei un essere speciale e tutto il successo professionale e privato che hai te lo meriti incondizionatamente”.

Anche se, all’interno della casa del Grande Fratello una concorrente ha affermato che un programma della regina della televisione secondo il suo parere dovrebbe chiudere: si tratta di Jessica Selassiè.

Jessica Selassie contro Uomini e Donne

Le tre principesse all’interno della casa del Gf Vip, Clarissa, Jessica e Lucrezia, hanno parlato di uno dei programmi della De Filippi e della rilevanza negativa (a detta loro) che ha questo tipo di programma.

Questo discorso è stato associato alla nomination di Sophie Codegoni e Clarissa ha affermato: “Speriamo che non esca Sophie, guarda. Lei vuole un sacco rimanere. Anche perché questa estate lei mi ha detto che ha ricevuto un sacco di odio per la relazione con questo tizio che non ha funzionato. Riceveva critiche e minacce“.

Jessica a tali affermazioni è intervenuta: “Infatti proprio per questo, secondo me, quel tipo di programma non andrebbe più fatto. Perché tutte le coppie non stanno funzionando e dopo un mese si lasciano tutti”.