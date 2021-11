Meghan Markle entra in politica? Ecco la clamorosa verità | L’indiscrezione bomba

Meghan Markle, duchessa di Sussex, è la moglie del principe Harry: il suo crescente impegno in politica lascia presagire una candidatura nel Partito Democratico degli Stati Uniti d’America.

Meghan Markle è un’attrice statunitense, famosa soprattutto per aver sposato il principe Harry, duca di Sussex e rampollo della casa reale del Regno Unito. La coppia, che oggi ha due figli, nel 2020 ha rinunciato ad ogni incarico istituzionale per dedicarsi alla propria vita privata lontano da Buckingham Palace.

Nata e cresciuta a Los Angeles, oggi Meghan ha 40 anni d’età. Pochi sanno che prima di essere la moglie di Harry era già stata sposata con Trevor Jed Engelson, un produttore cinematografico che ha dato il via alla sua carriera da attrice. La coppia ha poi divorziato nel 2013, pochi anni prima di conoscere Harry.

La relazione con il principe, invece, pare sia iniziata nel 2016 e non senza polemiche. Pare, infatti, che Meghan Markle non sia mai piaciuta fino in fondo alla famiglia reale britannica e che i familiari di Harry abbiano provato in qualche modo a frenare il loro amore.

In ogni caso, Harry e Meghan si sono sposati nel maggio del 2018 con una sontuosa celebrazione nel Castello di Windsor: nel 2019 è nato il loro primo figlio maschio, il piccolo Archie Harrison e nel marzo 2021 è nata anche sua sorella di nome Lillibet Diana, seconda figlia di Meghan ed Harry.

La duchessa si candida col Partito Democratico?

Molti si chiedono quale sarà il futuro del duca e la duchessa di Sussex, ora che non sono più impegnati con la corona britannica. Da tempo la coppia risiede negli Stati Uniti d’America e si dedica a tempo pieno ad azioni filantropiche e di beneficenza. Meghan, in particolare, sembra sempre più impegnata anche in politica.

Ed è per questo che in America inizia a circolare un’indiscrezione bomba: Meghan Markle sarebbe pronta ad entrare in politica e a candidarsi tra le fila del Partito Democratico, forse al Congresso o, chissà, addirittura come candidata alla presidenza. Intervistata da Ellen DeGeneres in uno degli show televisivi più famosi d’America, non ha confermato né smentito.

Di certo, però, il ruolo di Meghan Markle nella politica americana sembra stia crescendo giorno dopo giorno: lei stessa non ha nascosto di aver contattato più volte diversi senatori del Congresso per fare pressioni a proposito di una nuova legge sul congedo di maternità. Insomma, l’interesse per la politica c’è: bisognerà capire se la clamorosa indiscrezione sulla candidatura sarà confermata oppure no.