Valeria Marini, il dramma vissuto dalla showgirl: “… perdere la vista”

Valeria Marini e il dramma che ha vissuto: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda

Nel corso della sua vita è una famosa showgirl, attrice e imprenditrice italiana e rappresenta uno dei punti cardini dei programmi televisivi in quanto la sua bellezza è sempre stata ammirata dagli spettatori. Il suo volto è associato al famoso show degli anni Novanta, Il Bagaglino, show in cui è rimasta tre stagione per poi ritornarci successivamente: stiamo parlando di Valeria Marini, che nel corso della sua carriera ha cavalcato l’onda del successo anche come showgirl e conduttrice in altri programmi televisivi qual ricordiamo il 47º Festival di Sanremo, Scherzi a parte, I raccomandati, Domenica In e Grande Fratello Vip in qualità di concorrente.

Il suo primo approccio nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 1992 nel famoso programma Luna di miele, condotto da Gabriella Carlucci ma il suo vero successo è avvenuto con il famoso programma Il Bagaglino, sostituendo la collega Pamela Prati esordendo successivamente nel varietà Saluti e Baci e riscontrando un successo notevolissimo.

Comincia ad approcciarsi dopo il diploma al mondo dello spettacolo e non tutti sanno che anch’ella, come altre note conduttrici e personaggi divenuti famosi, ha partecipato al concorso di bellezza Una ragazza per il cinema, classificandosi al terzo posto e ottenendo alcune parti in diverse pellicole cinematografiche. Non solo cinema, la splendida Valeria approda anche a teatro recitando in diverse commedie, una in particolare, quella di Neil Simon I ragazzi irresistibili con Mario Scaccia, interpretando il ruolo di una cameriera ingenua e un po’ svampita.

Nel corso della sua carriera ha vissuto un periodo davvero buio, dichiarando di aver avuto la depressione associata alla perdita della sua cara mamma, affermando in un’intervista: “Ero disperata, passavo le notti a piangere. Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Vorrei che tornassi a essere felice. Si può sbagliare, ma bisogna andare avanti. Mamma, mi manchi”.

Nonostante il suo successo, ella ha dovuto affrontare un brutto momento in quanto è stata ricoverata d’urgenza per un problema che le avrebbe cambiato la vita.

Il dramma di Valeria Marini

La splendida Valeria Marini ha rivelato al giornale Chi, editoriale diretto da Alfonso Signorini, di aver vissuto un dramma ossia quello della perdita della vista, scoperto per caso dalla showgirl durate una visita medica.

Ella ha dichiarato: “Il mio medico mi ha detto che avrei dovuto operarmi perché la cosa era delicata. Poi però era piena estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare… Insomma mi sono ritrovata a dover fare adesso l’intervento di urgenza perché rischiavo di perdere la vista da un occhio. i ho sempre visto benissimo prima del problema. A saperlo prima, avrei dovuto evitare Supervivientes, però è andata così. Ho fatto l’intervento con una paura folle. Ho sempre avuto una vista perfetta, dieci decimi”.

Valeria, adesso dopo l’intervento all’occhio sta molto meglio e ha rassicurato i suoi fan: “Mi sto riprendendo gradualmente, ma con estrema gradualità”.