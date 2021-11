Elodie “uccisa” da Marracash: il video che mette fine a tutto

Elodie e Marracash si sono lasciati: la cantante e il rapper non stanno più insieme e lo hanno annunciato in occasione dell’uscita del nuovo album “Noi, loro, gli altri”. Ecco cos’è successo.

Elodie Di Patrizi e Fabio Rizzo, in arte Elodie e Marracash, non stanno più insieme. La cantante romana e il rapper milanese hanno annunciato la fine del loro fidanzamento in occasione dell’uscita di “Noi, loro, gli altri“, l’ultimo album di Marracash. Si conclude così una relazione iniziata nel giugno del 2019.

In molti ricorderanno che Marracash ed Elodie si erano conosciuti sul set di “Margarita“, durante le riprese del videoclip della canzone, divenuta un vero e proprio tormentone nell’estate del 2019. E non è un caso, dunque, la coppia ha deciso di lasciarsi proprio con un videoclip.

Nonostante la delusione dei fans, dunque, pare ormai che non ci sia più nulla da fare: Marracash ed Elodie si sono lasciati definitivamente. E sembra che lei lo abbia già dimenticato: da settimane, infatti, insiste il gossip che vorrebbe la cantante già impegnata con un altro uomo. Il nuovo fidanzato di Elodie si chiama Davide Rossi, modello, influencer ed ex Isola dei Famosi.

Le vacanze nel deserto dell’Oman sono ormai un vecchio ricordo. Nonostante la rottura, però, Marracash ed Elodie resteranno buoni amici e lo dimostra anche la scelta di inserire la donna nella copertina del nuovo disco. Elodie, in realtà, compare anche in un video, nel quale il rapper ha voluto in un certo senso raccontare la fine del rapporto.

Elodie e Marracash si lasciano in “Crazy Love”

Si chiama “Crazy Love” ed è la quinta traccia dell’album “Noi, loro, gli altri”, pubblicato da Marracash per Island Record lo scorso venerdì 19 novembre 2021. Al momento, si tratta dell’unica canzone di cui è stato registrato anche un video ed è proprio il video che ha messo fine al loro rapporto.

Disponibile su YouTube, il video mostra Elodie e Marracash che indossano l’abbigliamento da scherma e si danno battaglia. Alla fine del video, mentre lui mantiene l’arco, lei gli punta una freccia al petto e prima che il video si chiuda Elodie molla la presa, facendo intendere di aver ucciso il suo ex fidanzato.

“Ci siamo messi insieme con un video e abbiamo pensato che potesse essere una buona idea lasciarci con un video“. Così Marracash ha spiegato i motivi di questa scelta: lui ed Elodie resteranno amici, ma la loro relazione appartiene ormai al passato.