“Mi sono sentita più maschio…”: la confessione scioccante di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker lascia tutti a bocca aperta. Il suo messaggio su Instagram è una confessione per molti versi scioccante: “Mi sono sempre sentita un maschio, questo mi ha salvata”.

Michelle Hunziker è una showgirl, attrice e conduttrice svizzera, naturalizzata italiana. Nata a Sorengo, nel Canton Ticino, si è trasferita giovanissima in Italia per fare la modella ed oggi è una delle donne più amate nel panorama televisivo italiano, famosa per la sua bellezza nordica, la simpatia e la risata travolgente.

Spesso il nome di Michelle Hunziker è finito sulle prime pagine delle riviste di gossip a causa della sua vita privata burrascosa. Dopo aver sposato il cantante Eros Ramazzotti, con il quale ha avuto una figlia di nome Aurora Sophie, si è unita ad una setta che l’ha plagiata fino a rovinarle la vita.

Lei stessa ha dichiarato di esserne uscita con difficoltà a metà degli anni 2000 e che solo dopo anni è riuscita a rimettere insieme i pezzi della sua vita. Oggi si è risposata con l’imprenditore Tommaso Trussardi e insieme hanno avuto due figlie, di nome Sole e Celeste.

Sebbene la sua femminilità non sia mai stata in dubbio, la Hunziker si è lasciata andare ad una confessione scioccante sul suo profilo Instagram: un messaggio molto lungo che a partire dall’infanzia ripercorre il suo rapporto con l’essere donna, ma soprattutto la sua mascolinità. Un aspetto che in pochi fin qui avevano conosciuto.

“Fare il maschio mi ha salvata”. La Hunziker stupisce tutti

“Amo il fatto di essere nata donna, però spesso mi sono sentita più maschio dei maschi“. Si apre così il messaggio inaspettato di Michelle Hunziker: “Pensate che da piccola mi scambiavano per maschietto, avevo i capelli a spazzola e i pantaloni lunghi. Tutti i miei amici erano maschi e le femmine non giocavano mai con me, mi consideravano diversa“.

Difficile immaginarsi Michelle nei panni di un uomo, eppure: “Interpretare il ruolo maschile mi ha salvata dalle conseguenze della mia femminilità sugli altri“, scrive e racconta di come da ragazza si è spesso sentita svalutata a causa della sua bellezza “solo perché ero bionda o col culetto carino“. Una difficoltà che si è ripresentata anche nel mondo del lavoro: “Più provavano a denigrarmi, più la buttavo sulla risata“.

Insomma, per la Hunziker comportarsi da maschio, in gioventù, è servito a difendersi dagli attacchi sessisti di chi la giudicava senza conoscerla: “Per proteggerci dalle discriminazioni noi donne ci trasformiamo in uomini “testoteronici” e tiriamo fuori il peggio perché frustrate“. Per fortuna, le cose stanno cambiando ed è la stessa Michelle Hunziker a farlo notare, finalmente fiera della sua femminilità.