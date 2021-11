Belen Rodriguez, lacrime a “Tu Si Que Vales”: ecco cos’è successo alla showgirl

Belen Rodriguez in lacrime durante la puntata di Tu si que vales: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda

La sua bellezza disarmante e il suo senso artistico soprattutto in termine di conduzione l’ha portata ad essere una delle showgirl più amate dagli italiani, nota anche per le sue relazioni amorose con diversi personaggi del mondo dello spettacolo, possiamo ricordare il suo ex marito Stefano De Martino, Fabrizo Corona, Andrea Iannone e Marco Borriello: stiamo parlando della splendida Belen Rodriguez, showgirl che ha condotto diversi show e che è presente nel noto programma Tu si Que Vales insieme ai giudici Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e la bella Sabrina Ferilli.

Nota al pubblico per essere una delle showgirl argentine più belle che ha cominciato sin da ragazzina ad assaporare il mondo dello spettacolo cominciando a muovere i primi passi nel mondo della moda divenendo una modella nella sua Argentina e posando per diversi marchi internazionali soprattutto a Miami, Argentina e in Messico. Decise, successivamente di trasferirsi in Italia nella città di Milano e continuò la sua attività da modella sfilando per diversi brand tra cui Jadea, taglia 42, Pitti, Yamamay, Imperfect e John Richmond.

Oltre la sua attività da modella, che oggi si è consolidata sempre di più poiché Belen viene scelta come volto di diversi brand, il suo primo esordio televisivo è avvenuto nella rete private di TeleBoario fino al noto programma di Teo Mammuccari Libero. Successivamente venne scelta come concorrente de L’Isola dei famosi, arrivando al secondo posto con il 44% dei voti. Questa è stata l’esperienza che l’ha consacrata una delle migliori donne nel ondo dello spettacolo.

Belen non ha mai smesso di far parlare di sé e tutti ricordano la sua discesa con un vestito molto bello con uno spacco vertiginoso dove lateralmente si intravedeva una piccola farfalla durante il Festival di Sanremo e questo l’ha resa davvero nota al pubblico. Proprio durante quell’edizione del Festival di Sanremo, nel 2012, l’attore Rocco Papaleo rivelò in un’intervista che Belen le aveva rivolto la parola solo perché era scritto sul copione ma non si sa come la showgirl avrebbe reagito a tale frecciatina.

Durante la puntata di Tu si Que Vales, Belen Rodriguez non trattiene l’emozione e si commuove per un esibizione.

La commozione di Belen

Belen durante la semifinale del noto programma Tu Si Que Vales si è commossa insieme ad altri giudici per l’esibizione del gruppo olandese Poppetje Van Papier .

La perfetta sintonia di coloro che hanno emozionato tutti lasciando libero spazio ai loro pupazzi che hanno raccontato una storia davvero profonda.

La showgirl insieme a Gerry Scotti, si è visibilmente commossa e le è scesa una lacrima per l’emozione che hanno regalato al pubblico.