Flora Canto, il ricordo del tragico lutto: “Quanto manchi…”

Flora Canto ricorda la morte di una persona a lei molto cara e rivela di sentire ogni giorno la sua mancanza.

Flora Canto è un’attrice e conduttrice di Roma, classe 1983. Arrivata nel mondo dello spettacolo come tronista di Uomini e Donne dove pensava di aver trovato il vero amore con Francesco Fozzessere salvo poi lasciarsi ad un passo dal matrimonio. Volto di importanti brand a livello mondiale, la troviamo come attrice in Vieni Avanti Cretino, La coppia di campioni e Di tutti i colori.

È stata tra i protagonisti di Tale e Quale Show dove ha lasciato senza parole il pubblico per la sua bravura. Dal 2020 è inviata di Ogni mattina, programma quotidiano di TV8. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è stata al fianco di Filippo Bisciglia, mentre ora è la compagna di Enrico Brignano che l’ha resa madre di Martina (2017) e di Niccolò (2021).

Flora Canto ricorda Anna Marchesini

Flora Canto è sempre stata una donna che si è distinta per la sua sensibilità: la tipica ragazza della porta accanto che non ha paura a dimostrare le sue emozioni. Proprio per questo piace al pubblico e per questo ha emozionato i suoi folower.

Nelle sue Instagram Stories, infatti, ha condiviso un momento della sua giornata mentre guardava la tv ed in onda c’era un’intervista di Anna Marchesini a Che Tempo Che Fa del 20 aprile 2008. L’attrice ha scritto: “Quanto manchi…La mia Anna”. L’attrice di Orvieto è venuta a mancare il 30 luglio 2016, a soli 62 anni, a seguito dell’aggravarsi dell’artrite reumatoide.

D’altronde Flora Canto non ha mai fatto mistero di essere cresciuta a pane ed Anna Marchesini. Per lei, l’attrice è sempre stata una donna straordinaria ed è stata lei a darle la forza per essere più versatile e credere in se stessa.

Flora Canto ed Enrico Brignano pronti al matrimonio

Nel frattempo, Flora Canto è molto impegnata con i preparativi per il matrimonio poiché nel giugno 2022 diventerà la moglie di Enrico Brignano e celebreranno, così, il loro amore. Il comico le ha fatto la proposta di matrimonio durante il suo spettacolo all’Arena di Verona con la donna che non se lo aspettava ed è rimasta piacevolmente sorpresa.

Ed ora ha preso in mano la situazione ed è pronta per fare il possibile per rendere indimenticabile quel giorno, con la festa dei loro sogni. Inoltre, la coppia non fa mistero del fatto che sperano di allargare ulteriormente la famiglia, ma prima il matrimonio e poi, magari, un terzo bebè.