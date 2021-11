Maurizio Battista, il tragico lutto che l’ha devastato: lacrime a fiumi

Maurizio Battista e il tragico lutto che lo ha cambiato per sempre: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda

Noto per essere un famoso comico, attore, conduttore televisivo e regista teatrale di successo e con i suoi sketch ha conquistato il piccolo schermo e moltissimi teatri italiani. Molto spesso la sua comicità ironizza principalmente sui comportamenti e gli aspetti della quotidianità di alcune donne, ironizzando su alcuni articoli e notizie alquanto bizzarre realmente pubblicati, realizzando dei veri e propri sketch teatrali: stiamo parlando di Maurizio Battista, classe 1957 nato e cresciuto nella Capitale. Fa parte della ItalianAttori, una formazione calcistica dove fanno parte diversi attori e registi italiani a scopo prettamente benefico.

Nato e cresciuto nel quartiere romano di San Giovanni, dove tutt’ora abita sin da ragazzo dimostra una forte sensibilità e dote per l’ambito artistico e dello spettacolo e, oltre lavorare nel bar di famiglia, inizia a fare teatro nel 1978 esordendo in televisione undici anni più tardi, nel 1989 come comico alla decima edizione di Fantastico affiancando Anna Oxa, Massimo Ranieri e Giancarlo Magalli.

Successivamente Pippo Baudo lo vuole come comico nel programma Partita doppia in onda su Rai Uno, ma dopo questa esperienza egli abbandona la televisione per cominciare a intraprendere la carriera di attore prendendo parte al film TV Caramelle nel 1995. Nel 2001, invece comincia a fare teatro col suo primo show, Vatte a fidà, al Teatro Sistina a Roma riscuotendo un grandissimo successo e da allora egli si divide tra cinema e teatro.

Egli prenderà parte a diversi programmi televisivi, fra cui ricordiamo Colorado Cafè, Striscia la Notizia, che condurrà per una settimana nel 2014 con Pieraccioni e infine il Grande Fratello Vip nell’edizione del 2018. Proprio su quest’ultimo programma, sarebbero vociferate notizie riguardo il suo cachet, notizie però mai confermate dall’attore; egli per ogni diretta televisiva avrebbe percepito 5 mila euro a diretta. Egli ha abbandonato inspiegabilmente il programma senza mai rivelarne i motivi, nonostante i tentativi della conduttrice Ilary Blasi nel farlo restare.

Maurizio, durante l’intervista nel programma Oggi è un altro giorno ha raccontato oltre la sua vita privata e la sua splendida figlia anche il dramma relativo alla scomparsa di sua mamma lasciando senza parole il pubblico.

Il dramma della perdita di sua mamma

Durante l’intervista a Oggi è un altro giorno, il comico Maurizio Battista ha ricordato il dramma vissuto all’età di ventidue anni quando perse prematuramente sua mamma.

Egli ha rivelato: “Mia madre era una brava donna, una romana buona. Aveva 42 anni quando è morta, io non l’ho vissuta molto. Io ho questa ferita e me la tengo fino alla fine. Quando a teatro vedo una famiglia con una nonna di 80 anni è un bel gesto che purtroppo non ho potuto provare. Magari non provo rabbia, ma invidia sì”.