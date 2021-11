Paola Di Benedetto ritrova l’amore? Ecco l’indiscrezione bomba

Dopo la fine della relazione con Federico Rossi, il cuore di Paola Di Benedetto torna a battere? Stando all’indiscrezione bomba sembrerebbe di si.

Paola Di Benedetto è una showgirl e modella di Vicenza classe 1995. Dopo il diploma all’Istituto Tecnico Economico, partecipa ad alcuni concorsi di bellezza arrivando seconda a Miss Veneto ed inizia a lavorare come modella, valletta e meteorina dapprima nella tv locale e poi in quella nazionale.

Nel 2016 partecipa a Miss Italia e veste i panni di Madre Natura in Ciao Darwin. Nel 2018 diventa un volto noto al pubblico grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi, mentre nel 2020 partecipa e vince il Grande Fratello Vip pubblicando, anche, il suo primo libro dal titolo Se ci credi. Ci vogliono testa e cuore. Nel 2021, invece, è al timone di Hot Factor. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Matteo Gentili, Francesco Monte e Federico Rossi.

Paola Di Benedetto di nuovo innamorata? L’indiscrezione

Paola Di Benedetto durante la sua ultima esperienza televisiva al timone di Hot Factor, programma notturno su XFactor, ha conosciuto Ludovico Tersigni, attore e conduttore di Xfactor facendo parlare il mondo del gossip.

Ultimamente, infatti, vi sono rumors sempre più insistenti che parlano di un nuovo flirt tra i due. Rumors alimentati dalla segnalazione di una follower di Deianira Marzano che ha rivelato di aver visto Paola e Ludovico baciarsi giovedì sera al The Club. Lei stessa ha assistito alle loro effusioni in pubblico. Ovviamente è tutto da verificare poiché non vi sono prove fotografiche a riguardo, ma solo le parole di questa ragazza.

Al momento non sono arrivate conferme o smentite dai diretti interessati. Certo, non è la prima volta che la Di Benedetto è al centro del gossip. Dopo la fine della sua storia d’amore con Federico Rossi, le sono stati attribuiti vari flirt, ma mai nessuno era reale. Quindi anche questa volta, almeno per il momento, si tratta di una notizia da prendere con le pinze.

Paola Di Benedetto: da modella a conduttrice, il suo sogno realizzato

Paola Di Benedetto è protagonista di una carriera sempre più in ascesa e ne è felice poiché fino a poco tempo fa veniva notata solo per il suo aspetto fisico, mentre ora grazie alla sua conduzione a Hot Factor sta dimostrando di non essere solo bella, ma di avere anche talento.

E soprattutto sta realizzando un suo sogno: “E’ tutta la vita che mi preparo per la conduzione. In passato ho fatto la modella, ma non era quello il mio mondo. Con Hot Factor finalmente faccio ciò che ho sempre voluto”.