Riconoscete questo ragazzino? Oggi è l’attore più bello in circolazione: ecco chi è

Oggi è un attore famosissimo, probabilmente l’uomo più bello del cinema e della tv italiana. Sapreste riconoscerlo in questa vecchia foto di lui da ragazzino? Ecco di chi si tratta.

Avete capito di chi stiamo parlando? In queste foto lo vediamo ancora giovane, con il volto di un ragazzino: oggi, però, quel ragazzo è cresciuto, si è fatto uomo ed è diventato un attore di fama internazionale, molto conosciuto anche in Italia ed è probabilmente l’attore più bello in circolazione.

Eccovi dunque qualche indizio per aiutarvi ad indovinare. Sebbene oggi il suo lavoro è quello di attore, da ragazzino ha studiato Giurisprudenza all’Università, si è laureato ed ha lavorato per un po’ di tempo come giornalista. Il ragazzo sa il fatto suo e conosce ben cinque lingue, tra cui l’italiano.

Lui, però, non è affatto italiano: è nato a Istanbul, in Turchia, ed è proprio nel suo Paese natale che ha cominciato a lavorare come attore in alcune serie televisive trasmesse alla Tv turca. La sua fama ha superato i confini nazionali nel 2018, quando le sue interpretazioni vengono trasmesse su Canale 5.

Nel 2019 la rivista GQ lo ha eletto come “uomo dell’anno“, un premio vinto soprattutto grazie alla sua bellezza statuaria: quel ragazzino docile con i capelli a spazzola, infatti, è ormai un uomo tutto di un pezzo, con i capelli lunghi e il fisico scultoreo, forse uno degli attori più amati dal pubblico femminile italiano negli ultimi anni.

Il ragazzino in foto è Can Yaman da piccolo

Ebbene sì: il ragazzino nelle foto è Can Yaman da giovane. Lo avevate riconosciuto? Nato a Istanbul nel 1989, oggi ha 32 anni d’età. In Italia è diventato famoso soprattutto grazie alla serie tv “DayDreamer – Le ali del sogno“, nella quale interpreta il ruolo del fotografo Can Divit.

La grande notorietà raggiunta con la serie gli ha permesso di firmare importanti contratti di sponsorizzazione per spot e pubblicità e soprattutto di ottenere nuovi ruoli per la Tv italiana. Can Yaman interpreterà Sandokan nella nuova serie che uscirà forse nel 2023, prendendo così il posto di Kabir Bedi.

Il nome di Can Yaman è stato al centro dell’attenzione mediatica anche per via della sua vita privata. Il pubblico ha avuto modo di conoscere i dettagli del suo flirt con la giornalista e conduttrice Diletta Leotta, con la quale è stato paparazzato insieme in più di un’occasione: lui e Diletta ormai si sono lasciati, ma le riviste di gossip sono pronte a scommettere che ha già una nuova fiamma.