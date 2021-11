Selvaggia Lucarelli, la brutale aggressione in pubblico: colpita da una testata

Selvaggia Lucarelli è stata aggredita in pubblico ed ha ricevuto una brutale testata in pieno volto. La giornalista era al Circo Massimo di Roma: l’aggressore sarà denunciato.

Selvaggia Lucarelli è una giornalista, blogger ed opinionista televisiva. Nata a Civitavecchia nel ’74, oggi ha 47 anni d’età ed è fidanzata con lo chef Lorenzo Biagiarelli dopo essere già stata sposata con Laerte Pappalardo (figlio del cantante Adriano), dal quale ha avuto anche un figlio di nome Leon, prima di divorziare.

Nonostante abbia avviato ormai una carriera nel mondo del giornalismo, collaborando con le redazione di “The Post Internazionale”, “Il Fatto Quotidiano” e “Domani“, in realtà la sua carriera è iniziata come attrice teatrale. Nel frattempo, però, lavora già da blogger e si guadagna una certa notorietà all’inizio degli anni 2000.

È così che diventa opinionista televisiva di grande fama, partecipando a programmi televisivi molto seguiti, come il reality show “L’Isola dei Famosi”, “X-Factor” e “Ballando con le stelle“. Più di recente ha curato alcune trasmissioni per Loft Tv, una nuova piattaforma televisiva completamente online.

Ieri Selvaggia Lucarelli era inviata di “Domani” a Roma, dove al Circo Massimo si è svolta la manifestazione dei No Green-Pass, i cittadini contrari all’inserimento dell’obbligo di certificazione verde anti-Covid. La Lucarelli è stata brutalmente aggredita e si sono scatenate grandi polemiche in seguito all’episodio.

Testata in faccia alla manifestazione No Green Pass

La notizia dell’aggressione alla Lucarelli ha già fatto il giro del web. Camuffata da cappello, occhiali da sole e mascherina, non è chiaro se la giornalista sia stata riconosciuta al Circo Massimo di Roma oppure no, fatto sta che e ci è mancato poco che la situazione non degenerasse ulteriormente. Ecco che cosa è successo.

A Roma era in corso la manifestazione dei No Green Pass, che protestavano contro le misure governative in tema di contrasto alla pandemia di coronavirus. Un uomo le si è avvicinato con fare minaccioso e poi le ha scagliato un testata in faccia, incurante delle telecamere e stufo delle domande della giornalista.

Colpita dalla testata, Selvaggia Lucarelli è stata quindi costretta ad allontanarsi dalla piazza e poi ha commentato così l’episodio su Instagram: “Insulti, aggressioni, testate, frasi sessiste e tesi strampalate“. Questo il resoconto del suo reportage alla manifestazione dei no-vax. La donna ha già annunciato che provvederà a denunciare il suo aggressore e che si adopererà affinché non la passi liscia.