Federico Fashion Style confessa il suo orientamento sessuale: ecco la verità

Federico Fashion Style confessa il suo orientamento sessuale in un programma tv: ecco la verità e i dettagli della vicenda

Si definisce l’artista per eccellenza del benessere delle donne, un professionista del settore che ha creato un impero imprenditoriale con la sua professionalità, simpatia e umiltà; i suoi saloni rispecchiano la bellezza del suo essere e di quello che comunica attraverso i suoi look, oggi uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci: si tratta di Federico Lauri, conosciuto al pubblico come Federico Fashion Style.

Federico Lauri, conosciuto per essere uno dei parrucchieri più professionali che lo contraddistinguono dal resto, è originario di Anzio e ha 32 anni. La passione per il mondo dell’hairbeauty la sviluppa sin da piccolo tanto che, all’età di cinque anni amava creare acconciature per le bambole usando tanta fantasia e creatività. Quello che per anni è stato un sogno ma soprattutto un gioco creativo, nel corso del tempo si è trasformato in un vero e proprio lavoro.

Dopo tanti anni di sacrifici e di gavetta, egli si è conquistato un posto nel mondo dello spettacolo dedicandosi per la prima volta ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, fra cui Valeria Marini in primis, Giulia De Lellis, Nina Moric e tanti altri e grazie alla sua voglia di fare, alla sua professionalità estrema è riuscito a realizzare il sogno di aprire un salone di sua proprietà proprio ad Anzio trasformandosi in Federico Fashion Style. Proprio ad Anzio ci sono le sue clienti storiche che lo seguono sin dal principio e hanno sempre sostenuto la passione e la professionalità di Federico.

Grazie al successo, dal salone di Anzio ha conquistato anche altre parti d’Italia aprendo altri saloni che si trovano a Milano, Roma, Napoli e l’obbiettivo per Fede e aprire uno nella città bellissima di Dubai. Federico, è stato contattato anche da personaggi di un certo spessore nel territorio internazionale fra cui Paris Hilton e Victoria Silvstedt.

Egli ha deciso di raccontarsi nel programma di Rai 1, Oggi è un altro giorno svelando dettagli sulla sua vita privata e sulla curiosità divenuta quasi morbosa circa la sua sessualità.

Federico Fashion Style e la verità sul suo orientamento sessuale

Federico Fashion Style è stato ospite del famoso programma condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 dove ha svelato la curiosità che incuriosisce quasi morbosamente molti fan circa il suo orientamento sessuale spiazzando tutti.

La conduttrice chiede al parrucchiere più famoso d’Italia come mai è ricorso alla fecondazione assistita ed egli prontamente risponde spiazzando tutti: “È semplicemente legato ad un problema di salute, non ad altre cose. Io sono eterosessuale e non ho nulla da nascondere. Ovvio, se me lo chiedi tu è un discorso, se me lo chiede Selvaggia io le vorrei rispondere in un’altra maniera” commenta. Il motivo è che la giurata “rimane sempre un pochino ferma nei miei confronti perché decide che io nascondo qualcosa“.