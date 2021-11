Mara Venier, le sue condizioni di salute dopo l’indicente incidente: “Non mollo…”

La conduttrice Mara Venier e le condizioni di salute dopo l’incidente avvenuto a Domenica In: ecco i dettagli della vicenda

Nota per essere la conduttrice per eccellenza della Domenica, il suo programma ormai rappresenta la storia della tv, tanto che è sempre un successo grazie alla sua professionalità massima. Nota per essere stata sposata con alcuni personaggi dello spettacolo fra cui Jerry Calà e Renzo Arbore: si tratta della splendida Mara Venier, conosciuta anche come la zia degli italiani, più precisamente la Zia della Domenica. Il suo volto è molto apprezzato dagli italiani che seguono anche la sua vita privata tramite il suo profilo Instagram dove conta circa 2,3 milioni di followers.

Una volta trasferita a Roma, da giovanissima per seguire il suo primo marito che voleva intraprendere la strada della recitazione, anch’ella decide di provarci e comincia a recitare venendo scelta per il film Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini. A questo primo successo ne seguirono molti altri fra cui Zappatore di Alfonso Brescia con Mario Merola, e molte commedie all’italiana come Testa o croce di Nanni Loy in cui affiancò Renato Pozzetto e diversi film con l’allora compagno Jerry Calà.

Prima del suo attuale marito, ella ha avuto una relazione con Renzo Arbore, relazione molto profonda e in un’intervista ha confessato le parole del musicista: “Un giorno, mentre eravamo in cucina, mi ha guardata: avevo dei jeans, una maglietta, ero scalza e con i capelli raccolti. Mi ha detto: ‘Tu devi fare Domenica In così, mostrandoti come sei nella quotidianità. Se ci riesci è fatta’. È stato il suo unico consiglio. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più” e su Renzo Arbore ha confessato: “Ci siamo amati lasciandoci. Ancora oggi è chiaro che è un amore diverso, un legame molto forte. Io so che lui c’è nella mia vita e lui sa che io ci sono per lui”.

Ella fu scoperta da Nanny Loy che la lanciò nel mondo della conduzione inizialmente con alcune candid camera, fin al successo che tutt’ora è in grado di raggiungere facilmente con il suo famoso programma Domenica In, contenitore domenicale dove si affrontano vari temi dall’attualità, alla musica e all’arte. Nella puntata scorsa ella è caduta e ha preoccupato i fan.

Mara Venier oggi come sta dopo la caduta

Nella puntata di Domenica In, ella durante la pubblicità è caduta e ha abbandonato lo studio per qualche secondo chiedendo a Pierpaolo Petrelli, ospite del programma di concludere la puntata.

Una volta tornata in studio, ella comincia ad affermare a gran voce: “Io non mollo! Me devono abbatte!”

Mara è una grande conduttrice e professionista dello spettacolo che nonostante tutto ha la dote di saper affrontare qualsiasi imprevisto in diretta e rendere il tutto davvero meraviglioso. Oggi afferma di stare bene e ringrazia tutti coloro che le hanno mostrato affetto.