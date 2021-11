Royal Family, il principe Harry affetto da una brutta malattia: l’indiscrezione clamorosa

L’indiscrezione stavolta è veramente clamorosa: il principe Harry è affetto da problemi di salute mentale che la famiglia reale ha sempre cercato di tenere nascosti. Ecco la verità.

Il principe Harry, duca di Sussex, è il secondo figlio di Carlo, l’erede al trono del Regno Unito e nipote della Regina Elisabetta II. Oggi ha 37 anni d’età ed è sposato con l’attrice americana Meghan Markle, con la quale ha avuto due figli: Archie e Lillibet. La coppia oggi vive negli Stati Uniti ed ha rinunciato agli incarichi istituzionali con la corona.

Le nozze tra Henry e Meghan hanno fatto molto discutere negli ultimi anni: stando a quello che si dice, la donna non è mai piaciuta a Buckingham Palace e la famiglia reale avrebbe provato ad opporsi al matrimonio. Anche per questo, lei ed Harry hanno abbandonato il castello di Windsor e si sono ritirati a vita privata.

Ora che la Regina è diventata troppo anziana e a Londra si inizia a pensare a chi dovrà sostituirla, si era parlato di un suo possibile ritorno a corte. Tuttavia, i reali di Inghilterra dovranno probabilmente rivedere i loro piano dopo la clamorosa indiscrezione rilanciata dai tabloid inglesi in questi giorni.

A far tremare Harry, suo fratello William e tutta la Royal family, stavolta, è la rete televisiva inglese BBC che ha prodotto un nuovo documentario, trasmesso in prima serata in due puntate tra novembre e dicembre, che rischia seriamente di minare la reputazione del Principe e della sua famiglia.

Bomba mediatica della BBC: il video che incastra Harry

L’indiscrezione clamorosa contenuta nel documentario, stando a quello che riporta il Mail on Sunday, sarebbe così sorprendente che il principe William, futuro erede al trono e primo figlio di Carlo, avrebbe fatto di tutto per evitare la messa in onda del video, chiedendo di poter visionare i filmati prima della trasmissione. La BBC, però, ha rifiutato categoricamente.

A quanto pare, nei video della BBC contenuti nel docu-film, ci sarebbero le prove del fatto che il principe Harry è affetto da disturbi psicologici e problemi di salute mentale. Una condizione che sarebbe alla base dei litigi tra la famiglia reale e sua moglie Meghan, giudicata di fatto come un’arrampicatrice sociale in cerca di fama.

Il documentario indaga anche i rapporti tra Harry e William e quelli tra il fratello e sua moglie Kate Middleton. Storie intime, particolari scabrosi e nuove rivelazioni: un film che si preannuncia essere una brutta grana da pelare per la Royal Family.