“Stavo morendo”: la confessione scioccante di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan, ex dama di Non è la Rai ha fatto una confessione scioccante: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Il suo successo il pubblico lo attribuisce al famoso programma di Gianni Boncompagni Non è la Rai che l’ha portata negli anni ad essere una grande showgirl italiana dalla bellezza disarmante: stiamo parlando di Miriana Trevisan che nei primi anni Novanta ha preso parte a diversi programmi oltre quello sopra citato fra cui Bulli e Pupe, Rock and Roll e Primadonna. Ella ha avuto anche una relazione con Pago durata dal 2003 al 2013 che l’ha portata ad allontanarsi dai salotti televisivi e dalla tv.

Il suo programma fortunato dove ha fatto conoscere la sua dote speciale per il mondo dello spettacolo è avvenuto, come già detto in precedenza, con il programma ideato da Gianni Boncompagni Non è la Rai anche se, improvvisamente decide di abbandonarlo per affiancare Red Ronnie nel contenitore musicale di Rai 1 Mi ritorni in mente. Sempre in quegli anni, ricordiamo il volto di Miriana nel noto tg satirico Striscia la notizia, insieme al Gabibbo ha anche condotto l’edizione di Paperissima Sprint.

Ha collaborato e affiancato i migliori conduttori della storia televisiva in qualità di valletta, si può ricordare a Corrida, nel gennaio successivo ha condotto insieme a Gerry Scotti Miss e Mister ’96, fino ad arrivare al famoso show La ruota della fortuna condotto da Mike Bongiorno.

In un’intervista ha parlato dei conduttori definiti maestri della televisione italiana e il rapporto che aveva instaurato con ognuno di loro: “Corrado era un uomo galante, onesto e autorevole, mentre Mike riusciva a tradurre tutto ciò che ci circondava con ironia e lo riassumeva nei suo slogan memorabili. Amava il suo lavoro, lo sport ed essere ascoltato con attenzione. Raimondo col suo modo di fare, che non ti lasciava mai intendere se stava facendo sul serio o se scherzava, rendeva la giornata un’avventura”.

Miriana Trevisan, nonostante il clamoroso successo e la collaborazione con i maestri della televisione italiana ha dovuto affrontare un grave problema di salute per il quale è stata operata.

Miriana Trevisan e il dramma vissuto

Negli anni una showgirl di successo Miriana Trevisan ma durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto delle rivelazioni davvero drammatiche circa un momento che le ha cambiato completamente la vita rivelando di aver rischiato la vita.

Ella commuovendosi racconta ciò che è successo: “Il 3 agosto mi levano l’utero, stavo morendo. Ho capito quando stavo male che ho una famiglia meravigliosa che non mi ha mai lasciata da sola. Io sto vivendo una rinascita in cui non voglio mai dimenticare Miriana”.

Suo padre e l’aiuto che le ha donato è stato fondamentale tanto che ella ha continuato: “Io credo che il mio papà mi abbia aiutato. Lui era sempre molto preoccupato per me, particolarmente per me, non so perché. È stato stranissimo, lui mi diceva che era ora che lui aiutasse me. L’intervento è stato fatto nel suo stesso ospedale, lo amavano tutti lì perché è stato lì tre mesi. Io ero in una camera con lo stesso numero suo ma un piano sotto”.