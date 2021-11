Valerio Staffelli, avete mai visto sua moglie? Anche lei in tv: ecco di chi si tratta | La conoscete tutti

L’inviato di Striscia Valerio Staffelli ha una moglie bellissima nota per aver lavorato a Buona Domenica: ecco chi è

E’ uno dei volti più rappresentativi del noto programma di Antonio Ricci, Striscia la notizia in quanto da circa vent’anni egli è l’inviato del Tapiro D’Oro, colui che consegna l’oggetto per alcuni avvenimenti non propriamente consoni o alquanto bizzarri compiuti da personaggi famosi: si tratta di Valerio Staffelli, che sin da giovanissimo ha lavorato in alcune emittenti milanesi prima di approdare al tg satirico.

Dopo aver lavorato per alcune emittenti radiofoniche, nel 1984 conosce Diego Abbatantuono con cui collabora per la sitcom Diego al cento per cento e fa la sua prima esperienza da conduttore per il programma Tele Radio International. Anche se la notorietà e la riconoscenza avverrà successivamente, precisamente nell’edizione 1996-1997 del tg satirico Striscia la notizia, programma ideato da Antonio Ricci e diviene il portatore per eccellenza del Tapiro D’Oro.

Valerio Staffelli per la consegna del tapiro si è trovato più volte ad affrontare offese e aggressioni, ricordiamo quella avvenuta con la band Sottotono poiché egli gli aveva accusati di plagio, con Vittorio Sgarbi e l’ultima che ha suscitato indignazione dal popolo del web e molti personaggi famosi, l’episodio di consegna del Tapiro D’Oro ad Ambra Angiolini per la fine della storia con Massimiliano Allegri; attaccato su più fronti anche da molti colleghe attrici, come Laura Chiatti, per non aver rispettato il dolore di una persona che soffre per la fine di un amore. Ad aggiungersi c’è stata anche la figlia che ha attaccato il programma per non aver avuto rispetto del dolore della mamma.

Anche se Valerio Staffelli in un’intervista radiofonica ha voluto chiarire le dinamiche dell’episodio affermando: “Abbiamo deciso di andare da Ambra perché il tapiro viene tradizionalmente consegnato al presunto attapirato, non abbiamo mai fatto distinzione tra uomini e donne. Quando è uscita, è entrata in macchina e io mi sono avvicinato con garbo per chiedere se potevo consegnarle il tapiro. Avrebbe potuto mettere in moto e andarsene. Ma lei è scesa dalla macchina. Poteva dirmi: “Valerio non è il caso, ne parliamo un’altra volta”, e andarsene. Invece è stata al gioco. Ci aspettavamo che Ambra in radio chiarisse, dicendo che io non l’avevo aggredita e che si era spiegata al telefono con Vanessa. Addirittura i suoi avvocati hanno minacciato di querelarci per l’intromissione nella sua vita privata”.

Oltre questo episodio che ha visto Valerio Staffelli al centro dei media, non tutti sanno che egli è sposato con una persona nota al mondo dello spettacolo: Matilde Zarcone.

Chi è Matilde Zarcone moglie di Valerio Staffelli

Matilde Zarcone è nota al pubblico per essere la moglie del noto inviato di Striscia, Valerio Staffelli ed è anche mamma di Rebecca Staffelli e Riccardo Staffelli.

Della donna non si hanno moltissime informazioni ma si sa con certezza che in passato ha avuto a che fare co il mondo televisivo in quanto ella, era una valletta del programma di Buona Domenica, nell’edizione condotta da Lorella Cuccarini e Marco Columbro.

Una carriera breve al centro dei riflettori poiché successivamente ha deciso di dedicarsi completamente alla famiglia dopo aver conosciuto nei primi anni Novanta suo marito Valerio.

Nel 1994 la coppia è convolata a nozze e dopo 25 anni di matrimonio Matilde e Valerio hanno deciso di rinnovare le loro promesse, sposandosi una seconda volta.