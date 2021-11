Andrea Zenga assente al matrimonio del fratello: ecco cosa è successo

Cosa è successo tra i fratelli Zenga? Perché Andrea era assente al matrimonio del fratello Nicolò? Finalmente la verità è stata svelata.

Andrea Zenga è nato a Milano il 16 settembre 1993. Figlio di Walter Zenga e di Roberta Termali, inizialmente decide di seguire le orme del papà e si dedica al calcio facendo il portiere della Sambenedettese e del Trento fino ad arrivare all’Osimana, squadra del suo cuore, a seguito di un brutto infortunio. Contemporaneamente, la sua bellezza ed il suo fisico gli permettono di essere scelto come testimonial da diversi brand nazionali ed internazionali.

Nel 2018 partecipa a Temptation Island Vip con l’allora fidanzata Alessandra Sgolastra, mentre nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip dove trova l’amore con Rosalinda Cannavò.

Come mai Andrea Zenga non è andato al matrimonio del fratello?

Il giorno del matrimonio, si sa, è l’occasione giusta per festeggiare e stare in compagnia della propria famiglia e delle persone a cui si vuole bene. Per questo motivo, è apparso strano che Nicolò Zenga e Marina Crialesi siano convolati a nozze il 21 novembre, a Roma, ma che alla cerimonia non c’era presente nessun membro delle loro famiglie, neanche Andrea Zenga, il fratello a cui Nicolò è molto legato.

Una decisione consapevole presa dagli sposi che hanno voluto vivere l’evento in intimità e, visto che la famiglia di Marina non poteva essere presente, hanno pensato che sarebbe stato ingiusto far partecipare Andrea Zenga con la fidanzata e mamma Roberta. Nicolò, tramite una storia su Instagram, ha spiegato che la decisione è stata presa: “Con l’appoggio e il supporto di entrambe le nostre famiglie che anche a distanza hanno saputo restarci vicini”.

Nessun problema, comunque, visto che si trattava solo della cerimonia in Comune e presto ci sarà il grande matrimonio in Chiesa dove tutti saranno presenti e dove le famiglie degli sposi potranno, finalmente, festeggiare il loro matrimonio.

Come procede la relazione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò?

Intanto, l’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò procede a gonfie vele. A discapito di quanto la gente potesse credere. Si pensava, infatti, che un amore nato al Grande Fratello Vip non fosse in grado di andare avanti nella vita di tutti i giorni.

Ed invece Andrea e Rosalinda hanno dimostrato che è possibile. I due sono uniti da un forte sentimento e tra di loro vi sono anche un po’ di gelosie, ma sono sempre presenti l’uno per l’altro, pronti a supportarsi nei momenti più difficili.