Belen Rodriguez, dietro la crisi c’è aria di tradimento: l’indizio

Un’indiscrezione bomba rivela il motivo per cui la storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese è giunta al capolinea: si parla di tradimento.

Belen Rodriguez è una showgirl argentina, classe 1984. Figlia di Gustavo e di Veronica, sorella maggiore di Cecilia e di Jeremias, dopo il diploma al Liceo Artistico inizia la carriera da modella dividendosi tra l’Argentina, Miami ed il Messico. Nel 2004 arriva in Italia dove diventa il volto di brand importanti come Yamamay, Jadea, John Richmond, Monella Vagabonda e Imperfect. Contemporaneamente debutta anche nel mondo dello spettacolo come conduttrice di La Tintoria (2007), Circo Massimo Show (2007-2010), Scherzi a parte (2009), Stiamo tutti bene (2010), Colorado (2011, 2012, 2019) e Festival di Castrocaro (2019).

Il vero successo lo raggiunge nel 2008 quando è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Debutta anche come attrice e prende parte a Natale in Sudafrica, Se sei così ti dico si, Non c’è 2 senza te. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Marco Borriello, Fabrizio Corona ed Andrea Iannone. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con Stefano De Martino che l’ha resa madre di Santiago (2013), mentre da Antonino Spinalbese ha avuto la piccola Luna Mari (2021).

Belen Rodriguez ed Antonino: un tradimento la causa della crisi?

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sono sempre più protagonisti del mondo del gossip. Una storia iniziata lo scorso anno con i due che hanno bruciato le tappe tanto da essere diventati subito genitori di Luna Mari. Purtroppo, però, le cose non sono andata per il meglio per i loro.

La coppia, o forse meglio dire ex coppia, sta vivendo un periodo di alti e bassi con la decisione di allontanarsi per un po’. La showgirl argentina ha trovato rifugio nell’amore della sua famiglia, mentre Antonino scappa sempre più spesso a La Spezia dalla mamma. Ed ora arriva l’indiscrezione bomba.

Sembrerebbe che dietro la crisi che li ha coinvolti ci sia aria di tradimento. A dirlo è il settimanale Di Più Tv che rivela come Antonino si sia invaghito di una bella ragazza che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Ovviamente al momento sono solo rumors e non ci è dato sapere se è davvero così o se si tratta solo di gossip, ma sarebbe comunque una spiegazione plausibile alla fine improvvisa del loro amore.

Belen Rodriguez torna single?

Pare che Antonino Spinalbese abbia lasciato l’appartamento dove viveva con Belen Rodriguez a Milano ed i due si prendono cura di Luna Mari da tipici genitori separati con il ragazzo pronto a combattere per il bene della figlia.

Si tratta dell’ennesima sfortuna in amore per Belen che, questa volta, era convinta di aver trovato il principe azzurro con Spinalbese accolto bene dalla famiglia Rodriguez ed anche dal figlio Santiago. Ed invece, per l’ennesima volta, la Rodriguez si ritrova a ricominciare da zero.