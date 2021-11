Festival di Sanremo, spunta il nome inaspettato: ecco chi salirà sul palco dell’Ariston

Per il Festival di Sanremo 2022 spunta un nome inaspettato: ecco di chi si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda

Il Festival della canzone italiana è uno dei Festival più importanti che il pubblico italiano da circa Cinquanta anni ha la possibilità di seguire, in quanto riunisce numerosi cantanti e artisti tra i più importanti del panorama musicale che propongono nuovi successi che possono diventare veri tormentoni, ricordiamo Sincerità di Arisa, Non amarmi di Francesca Alotta, Gianna di Rino Gaetano. Dall’edizione 2011, il vincitore del Festival di Sanremo rappresenta l’Italia all’ Eurovision Song Contest.

Per il Festival di Sanremo 2021 i vincitori sono stati i Maneskin che hanno portato una ventata di freschezza con la loro musica rock su di un palco cercando di affrontare anche il brutto momento che stiamo tutt’ora vivendo, ossia quello della pandemia da Covid-19. Non è stato affatto un Festival semplice in quanto i due conduttori, Amadeus e Fiorello hanno dovuto presentare un Sanremo senza pubblico, che spesso è l’anima del palcoscenico.

Proprio i Maneskin con il loro brano Zitti e Buoni rimanda allo stile degli anni Ottanta ma in un epoca assolutamente moderna, tanto che in un’intervista recente il gruppo ha dichiarato: “Il teatro è spesso associato a qualcosa di raffinato e noi lì ci collochiamo l’ira. È una rabbia catartica, costruttiva e non distruttiva: nasce così il nostro nuovo album, che desideriamo tantissimo far conoscere live, con i nostri primi palazzetti. Il pezzo nasce prima di X Factor e ha subito molte modifiche. Negli anni, sviluppando il nostro sound, lo abbiamo rivisto, fino ad arrivare alla versione sanremese”.

Secondo alcuni personaggi dello spettacolo che hanno già condotto sul palco dell’Ariston, il Festival avrebbe bisogno di una ventata di rinnovamenti e di modernità proprio come afferma Paolo Bonolis quando gli è stata proposta la conduzione, il quale ha affermato: “Credo che il Festival debba essere raccontato in maniera nuova e fuori dall’Ariston…Il Festival ha bisogno di un cambio importante”.

Per il Sanremo 2022, dove è stato riconfermato come direttore artistico Amadeus per la terza volta, un nome di un cantante che ha cambiato la musica italiana è già spuntato e sarà in gara: si tratta di Gianni Morandi.

Sanremo 2022 spunta il nome di Gianni Morandi

Amadeus, direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo è già al lavoro per regalare al pubblico degli splendidi momenti e già si sa qualcosa in più; secondo TvBlog ci dovrebbe essere la presenza di Gianni Morandi in gara a 50 anni dalla sua prima partecipazione.

Era il 1972 quando Gianni gareggiò con uno dei suoi successi ossia Vado a lavorare. Per Gianni si tratterebbe di un grande ritorno, dopo l’esperienza da conduttore sul palco dell’Ariston nel 2011 e 2012.