Katia Ricciarelli ci va giù pesante: Miriana Trevisan esplode in pianto

La cantante lirica Katia Ricciarelli ci va giù pesante e fa piangere Miriana Trevisan: ecco cosa è accaduto

Una delle icone più rappresentative della musica lirica in Italia oggi nota per la sua partecipazione ad un reality, uno tra i più seguiti dal pubblico ossia il Grande Fratello Vip, sta facendo parlare moltissimo di sé per i suoi atteggiamenti e la sua parlantina. Nota anche per essere stata la moglie del conduttore dei conduttori Pippo Baudo: stiamo parlando di Katia Ricciarelli. La sua situazione famigliare, in passato, non era agiata così dopo aver studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, debutta nel 1969 con La bohème e apparendo l’anno successivo al Regio di Parma ne Il trovatore.

La sua voce è stata una delle voci più significative tra le donne liriche italiane tanto che ha avuto tantissime esperienze in Italia e all’estero. Nel 1969 dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane eseguendo un’aria da Il corsaro, prosegue la sua attività in maniera brillante, infatti negli anni Ottanta comincia una collaborazione che durerà dieci anni con il Rossini Opera Festival di Pesaro facendo rifiorire la sua voce in successi come a gazza ladra, Madama Cortese nella storica prima ripresa assoluta de Il viaggio a Reims.

Durante la sua carriera si è esibita nei migliori teatri del mondo come Lyric Opera di Chicago, Teatro La Scala, Royal Opera House di Londra, spaziando tra le opere di Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti raggiungendo la notorietà del pubblico che l’ha amata per la sua voce dal timbro morbido e luminoso. Nel 1994 per i suoi venticinque anni di carriera è stata insignita del titolo di Kammersängerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

In un’intervista la cantante ha rivelato il suo vizio del gioco, in particolare del gioco d’azzardo: “A Montecarlo, ho fatto una scala reale, bellissima. Allora è arrivato il tizio, il tempo che lui andava a farmi il biglietto per la vincita che non ti dico nemmeno quanto se no cadi dallo sgabello. Per delle macchinette così 150mila euro fai conto […] .La volta peggiore sempre inferiore comunque ai 5mila euro. Io ho più vinto che perso, però vaglielo a dire alle persone che etichettano le altre come ludopatiche. Sembra davvero una malattia incurabile ma posso stare benissimo senza. Volevo tranquillizzare quelli che dicono io lo sia”.

Katia Ricciarelli, oggi è una delle concorrenti della casa del Grande Fratello Vip e un episodio l’ha vista protagonista in un attacco contro Miriana Trevisan generando caos.

L’attacco di Katia Riciarelli contro Miriana Trevisan

Katia Ricciarelli ha riservato un trattamento alquanto esagerato nei confronti di Miriana Trevisan, concorrenti entrambe del reality Grande Fratello Vip 6. Tutto è partito quando la Trevisan ha deciso di nominare Katia scatenando la furia della cantante che non ha risparmiato ciò che sentiva verso la sua coinquilina.

La cantante ha affermato nei confronti di Miriana Trevisan: “Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str..a, le tiro una scarpa in testa. La prenderei a sberle“ aggiungendo di essere alquanto “schifata da questo atteggiamento”.

Un atteggiamento esagerato quello di Katia, ma molti telespettatori hanno fatto notare che si è trattato solo di alcuni attimi di nervosismo della cantante che si è sentita tradita dalla compagna.