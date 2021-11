Michelle Hunziker, avete idea di quanto guadagna? Un patrimonio da urlo

La bellissima e simpaticissima Michelle Hunziker quanto guadagna? ecco i dettagli e le curiosità sul suo patrimonio

La simpatia e la bellezza disarmante la contraddistingue dal resto, nota per essere uno dei volti più significativi di alcuni programmi televisivi, in particolare il Tg satirico Striscia la notizia condotto in coppia per molto tempo con Gerry Scotti, Paperissima e il suo programma All Toghether now, un programma musicale in cerca di brillanti talenti che possono far gioire i giudici e il “muro”: si tratta della splendida Michelle Hunziker, nota anche per essere la ex moglie di Eros Ramazzotti e l’attuale compagna di Tomaso Trussardi.

Tutti associano il volto di Michelle ai più famosi programmi Mediaset come Zelig, Festivalbar, Striscia la notizia e così via, ma il suo esordio è avvenuto nel 1994-1995 con il programma Buona Domenica, a quei tempi condotto da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti come concorrente del concorso di bellezza Miss Buona Domenica, prendendo parte successivamente ad altri programmi come Mai dire Gol del lunedì con la Gialappa’s, a Numero Uno con Pippo Baudo fino al 1996, quando affianca Paolo Bonolis nel programma I cervelloni.

Ella, originaria della Svizzera, nel 1999 ha condotto un programma dal nome Cinderella proprio nella sua città natale, un programma di rinnovamento estetico, dove degli esperti in bellezza aiutavano una persona sconosciuta ed una famosa al cambiamento.

La conduttrice è stata legata per anni ad Eros Ramazzotti, un amore di forte passione e insieme hanno una figlia, Aurora Ramazzotti, una bellissima ragazza con le stesse qualità dei genitori seguita da milioni di followers su Instagram. La storia con Eros è terminata ed oggi la bella Michelle è legata sentimentalmente a Tomaso Trussardi con il quale ha avuto due figlie Sole e Celeste. Di recente si vociferava una possibile crisi tra i due, smentita immediatamente dalla diretta interessata: “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi, lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”.

In molti si chiedono quale sia il cachet e il guadagno complessivo di una conduttrice che ha raggiunto il successo con i suoi programmi.

Il guadagno di Michelle Hunziker

In molti sono curiosi di sapere a quanto ammonta il patrimonio complessivo di alcuni dei personaggi dello spettacolo come Michelle Hunziker. In particolare la rivista svizzera Bilanz ha collocato al primo posto la bella Michelle, considerandola tra le donne più pagate della Svizzera con un reddito che ammonta a 8,2 milioni di euro all’anno.

Nel 2018, per condurre il Festival di Sanremo avrebbe percepito un cachet che lascia senza parole: 500 mila euro.

Ovviamente delle cifre stellari ma ipotizzate in quanto sono indiscrezioni mai confermate dalla diretta interessata.