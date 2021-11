“Non andrei mai dalla D’Urso”: parole al vetriolo della figlia di Albano

Romina Carrisi non ha mezze misure e si scaglia contro i programmi di Barbara D’Urso affermando che non andrebbe mai sua ospite.

Romina Carrisi è nata a Cellino San Marco l’01 giugno 1987. Quarta figlia di Albano e di Romina Power, fin da piccola ha una grande passione per il mondo dell’arte e della fotografia tanto che ci si dedica molto, studia fino ad arrivare a realizzare diverse mostre fotografiche che hanno avuto un buon riscontro.

Lavora come modella e come attrice, ma non ha mai voluto essere etichettata come “figlia di”. Nel 2005 prende parte all’Isola dei Famosi e spesso è ospite in vari programmi televisivi anche in veste di opinionista. Ama parlare della sua vita senza, però, mettere in mezzo la sua famiglia. Per quanto riguarda la sua vita privata, è molto riservata ed a quanto pare è fidanzata, ma non ci è dato sapere di più, almeno per il momento.

Romina Carrisi contro Barbara D’Urso: le sue parole al vetriolo

Barbara D’Urso e la famiglia di Albano non hanno un bel rapporto. Già in passato, Yari Carrisi si è scagliato contro la conduttrice con parole molto pesanti tanto da essersi preso un decreto penale di condanna ed aver affermato che i programmi della D’Urso sono come un virus per il nostro paese.

Ora tocca anche a Romina Carrisi che, durante un’intervista al programma Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha usato parole al vetriolo per parlare dei programmi di Barbara D’Urso e non solo: “Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma dalla D’Urso non ci andrei mai”.

Romina jr sembra seguire le orme di mamma Romina Power che spesso vediamo ospite in programmi televisivi, ma mai da Barbara D’Urso forse proprio perché la conduttrice campana è amica di Loredana Lecciso, attuale compagna di Albano. Quindi anche Romina Carrisi si è dimostrata solidale con la mamma ed ha messo una croce su Barbara D’Urso.

Il sogno professionale di Romina Carrisi

Romina Carrisi, possiamo affermare, è sui piccoli schermi fin da quando era bambina: è cresciuta nel mondo televisivo, ma oggi affronta il tutto con maggiore consapevolezza.

In passato è stata tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, ma oggi è convinta che non potrebbe dare il suo meglio nel corso di un reality show e, soprattutto, non vuole mettere in mezzo la sua famiglia. Il suo sogno, però, è quello di poter condurre un programma di intrattenimento sul piccolo schermo.