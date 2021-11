Raimondo Todaro, dopo anni finalmente arriva l’annuncio: la lieta notizia

Raimondo Todaro e Francesca Tocca innamorati più che mai pronti per allargare la loro famiglia e regalare un fratellino o una sorellina alla piccola Jasmine.

Raimondo Todaro è un ballerino ed un insegnante di Catania classe 1987. Cresce in provincia di Verona dove inizia a ballare, all’età di 5 anni, con il fratello Salvatore e capisce di essere appassionato di questo mondo. Ha inizio la sua carriera che lo porterà a prendere parte a molte competizioni internazionali importanti. È sufficiente pensare che è stato per 18 volte campione italiano di ballo in varie discipline.

Diventa un volto noto sul piccolo schermo nel 2005 quando è tra i maestri di Ballando con le stelle e vince in coppia con Cristina Chiabotto, diventando un punto fermo del programma fino al 2020. Lo troviamo anche in Tale e quale show (2018) e dal 2021 è insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2014 è sposato con Francesca Tocca che l’ha reso padre di Jasmine (2013).

Secondo figlio in arrivo per Raimondo Todaro e Francesca Tocca?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno vissuto un anno e mezzo lontani, ma poi l’amore è tornato ad essere protagonista nelle loro vite con i due che hanno deciso di rendere noto di essere tornati insieme scambiandosi un bacio ad Amici.

Ora sono pronti a vivere una nuova fase del loro amore e sognano di regalare un fratellino o una sorellina alla loro Jasmine, come rivela Todaro: “Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio”.

Molti avevano scommesso in un ritorno di fiamma tra Todaro e la Tocca con il ballerino che racconta: “In questi due anni, anche se ci eravamo separati, non ho mai smesso di amarla. E forse in fondo al mio cuore ho sempre pensato che prima o poi saremmo tornati insieme. È successo quest’estate e ora mi sento un uomo più completo, felice”.

Come mai Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme?

Raimondo Todaro rivela come, nonostante la separazione e nuovi flirt per entrambi, lui e Francesca Tocca siano sempre rimasti in contatto anche per il bene della figlia, ma soprattutto perché erano molto legati.

L’episodio che li ha fatti riavvicinare è stato quando il ballerino è stato operato di appendicite: Francesca è sempre stata al suo fianco, senza mai abbandonarlo ed i due hanno riscoperto l’importanza di un legame che oggi è tornato ad essere più forte che mai.