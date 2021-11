Alessia Marcuzzi, dopo il vibratore arriva la zucchina: fan increduli

La conduttrice Alessia Marcuzzi dopo il vibratore arriva la zucchina: i fan sono senza parole. Ecco i dettagli della vicenda

Uno dei volti più rappresentativi tra i palinsesti Mediaset ma in generale della televisione italiana che con i suoi programmi ha sempre avuto un ottimo riscontro successo dovuto alla sua grande dote comunicativa, ma soprattutto alla sua personalità e professionalità lavorando per circa vent’ani nell’azienda Mediaset presentando e conducendo tantissimi programmi come Festivalbar, L’Isola dei famosi, Grande Fratello e Le Iene è la splendida Alessia Marcuzzi. Nonostante il successo, alla vigilia della nuova stagione Mediaset, a Settembre ha comunicato ai suoi fan di prendersi un anno sabbatico e di allontanarsi dalla televisione per un po’.

Una donna dalla grande personalità e professionalità mostrata sin dall’inizio, ricordiamo il suo primo esordio avvenuto nel 1994 con il programma Il grande gioco dell’oca su Rai 2, lavorando anche come attrice in alcune pellicole cinematografiche dei film Chicken Park di Jerry Calà, in un breve cameo, e in Tra noi due tutto è finito, per la regia di Furio Angiolella. Il programma che le dà maggiore notorietà è il Festivalbar che condurrà fino al 2002, affiancata da diversi personaggi famosi come Daniele Bossari, Amadeus, Corona Paolo Brosio.

Dopo venticinque anni di successi, al timone di vari programmi Mediaset fra cui L’Isola dei famosi dove tutti ricordano la famosa discussione con Eva Henger per l’episodio “cannabis” dove l’attrice accusa Monte per possedere cannabis all’interno del programma, successivamente Le Iene, Scherzi a parte, Grande Fratello, Zelig, Temptation Island (Vip e Nip), Mai dire goal, ella ha deciso di comunicare a tutti i suoi fan l’addio alla rete dopo ben 25 anni affermando in un lungo post sui social: “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”.

Il motivo per cui ha deciso di lasciare lo ha rivelato poco dopo affermando: “Io in tv ci sono nata, non avevo neanche 18 anni, perché ho fatto tutto molto presto nella vita, da quando a 3 leggevo già Topolino. Questo per dire che Mediaset io me la sono proprio strappata dal cuore. Ma quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: “Che cosa vuoi diventare?”. E rispondersi. Mi sono fermata: c’era necessità di capire“.

Alessia ha risposto alla domanda di un fan proprio sulle sue Instagram Stories in maniera totalmente ironica.

Alessia Marcuzzi e la sua ironia

La conduttrice è sempre stata una donna molto ironica oltre che professionale e rispondendo alle domande di un fan che le chiedeva cosa pensasse dei vibratori, ne aveva mostrato uno scatenando commenti sul web. Ha deciso di rispondere ad altre ulteriori domande dei suoi fan.

Un fan in particolare le ha chiesto se non fosse troppo esagerato mostrare di possedere dei vibratori affermando: “Non pensi di aver esagerato con la storia dei vibratori?” e la bella e ironica Alessia ha mostrato il suo volto in una zucchina, utilizzando ovviamente un filtro Instagram.

La conduttrice lascia sempre il popolo del web senza parole cercando sempre di cogliere il lato positivo e simpatico delle cose che accadono e che le vengono chieste.