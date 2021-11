Amadeus, la dura lotta contro il cancro: il gesto del conduttore

Il conduttore Amadeus e la dura lotta contro il cancro. Egli fa un gesto che lascia senza parole i fan: ecco di che si tratta

Uno tra i migliori conduttori che la televisione ha a disposizione dotato di un forte dote comunicativa, di una professionalità abissale e di forte senso di arte e dello spettacolo mostrato per ben due anni al Festival di Sanremo in una situazione di pandemia mondiale dove è stato capace di portare per una settimana una ventata di aria fresca con la musica compiendo delle scelte da direttore artistico del programma musicale più importante d’Italia è Amadeus. Egli, non è solo un volto noto per avere condotto egregiamente il Festival di Sanremo insieme al suo amico Fiorello, ma è anche un bravissimo conduttore che entra ogni giorno nelle case degli italiani con i quiz come I Soliti Ignoti e in passato L’eredità.

Egli nasce a Ravenna nel 1972 ed è un noto conduttore televisivo, radiofonico, showman e disc jockey italiano che ha ottenuto un grandissimo successo molti programmi televisivi tra cui l’Eredità e nell’anno 2020 e 2021 è stato il direttore artistico del Festival di Sanremo insieme al collega e amico di sempre, Fiorello ottenendo un buonissimo successo tanto da venir riconfermato per il Festival dell’anno 2022 di cui già se ne parla e si vociferano i possibili co-conduttori e cantanti. Infatti già si è a conoscenza che tra i big, dopo ben cinquant’anni sale sul palco Gianni Morandi con un brano.

Il suo primo esordio avviene nel 1988 con il programma 1, 2, 3 Jovanotti su Italia 1, programma condotto dal collega toscano e, successivamente conduce i programmi musicali di Radio Deejay, quali DeeJay Television e Deejay Beach su Italia 1, al fianco di Jovanotti, Fiorello e Leonardo Pieraccioni. Dopo aver notato la massima professionalità di Ama, egli viene scelto per condurre il Festivalbar nel 1993 affiancandosi a diversi conduttori e conduttrici, ricordiamo per esempio Alessia Marcuzzi.

Diviene volto noto per il programma Rai, quiz per la precisione L’Eredità ideato da lui stesso con Stefano Santucci che va in onda nella fascia pre serale. Non tutti sanno che tra i sogni di Amadeus c’era quello di condurre il Festival di Sanremo, realizzato due anni fa per la prima volta ottenendo un buonissimo successo tanto da farlo divenire uno dei migliori conduttori di tutti i tempi.

Egli ha fatto un gesto molto bello per coloro che lottano contro il cancro.

ll gesto di Amadeus lascia senza parole

Il conduttore ha deciso di utilizzare i social con il profilo in comune con sua moglie Giovanna, sostenendo la lotta contro il cancro della fondazione Humanitas.

Egli ha postato proprio in una Instagram Stories uno slogan in modo da sensibilizzare tutti i suoi followers con su scritto: “Che barba, gli uomini che non fanno prevenzione!“.