Arisa tentata dal cinema hard: l’intervento del porno attore | Il retroscena

La cantante Arisa è tentata dal cinema hard, interviene il porno attore: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Con la sua voce particolare e un look totalmente nuovo ella ha conquistato il Festival di Sanremo aggiudicandosi la vittoria con il brano Sincerità, uno dei brani che ebbe un forte impatto mediatico sia per il pubblico che per la stampa e i media che considerarono subito la cantante come una forte esplosione nel mondo musicale, una vera novità mai vista prima: stiamo parlando della fantastica Arisa. Nel corso della sua carriera ha ottenuto svariati premi e riconoscimenti e ha cambiato il look, oggi una delle concorrenti più brillanti dello show del sabato sera di Rai 1, Ballando con le stelle insieme al suo ballerino Vito.

Prima di arrivare al successo che nel corso degli anni l’ha portata ad essere una delle cantanti di maggiore influenza mediatica nel panorama musicale italiano, ella ha svolto svariati lavori tra cui cameriera, cantante di piano bar, baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie ed estetista fino a poche settimane prima del suo esordio a Sanremo. Proprio in quella occasione ha mostrato il suo vero talento aggiudicandosi la vittoria e rendendosi unica e particolare in quello che era il classico ambiente musicale e Sanremese.

Proprio la stampa parlò sul brano presentato a Sanremo per le sue caratteristiche sia tecniche che mediatiche affermando: “La canzone Sincerità viene arricchita dal personaggio Arisa che ha saputo creare un rapporto immediato con il pubblico. Nell’esibizione con il Maestro Luttazzi, Arisa ha dimostrato di saper calcare il palco con semplicità e dimestichezza adattandosi perfettamente all’atmosfera dell’arrangiamento swing del brano”.

Ella ha rivelato in un’intervista a Le Belve di non essersi mai sentita completamente a suo agio con il suo corpo tanto che ha affermato: “Ho passato una vita a nascondermi ed a farmi un sacco di paranoie. Poi ad un certo punto mi sono detta che al mondo ci sono anche io e sono come sono. Ormai non mi vergogno più del mio aspetto: potrei anche girare nuda per strada. Ma non mi piace la mia pancia, anche se ho capito che piace. Mi piace offrire un modello normale a cui ispirarsi, o non sono per tutti, sono per gli amatori”.

In più di un’occasione Arisa si è mostrata in foto molto spinte sui social scaturendo una immediata reazione di un porno attore: Max Felicitas.

Arisa e la proposta del pornoattore Max Felicitas

La cantante ha espresso la curiosità di voler fare un film erotico e la proposta non è di certo passata inosservata da un porno attore, Max Felicitas che ha chiesto esplicitamente tramite video sui social ad Arisa di fare un calendario insieme.

Egli, nel dettaglio ha affermato: “Facciamo un calendario insieme, stile molto soft, elegante, vedo non vedo, il cui ricavato andrà tutto in beneficenza. per me puoi scegliere tutto tu, mi metto a disposizione. e poi, devo dire la verità, mi hai sempre ispirato quel qualcosina…”.

La dichiarazione fatta da Arisa era: “per anni, fin da Sincerità al mio primo Sanremo, mi sono vergognata della mia procacità. Cercavo di mascherarla. Ora penso che, a trentanove anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì”.

Chissà quale sarà la risposta della cantante a queste avances.