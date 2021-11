Barbara D’Urso sempre più in fondo: pesante batosta per la conduttrice

La conduttrice Barbara D’Urso ha subito una pesante batosta: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle migliori conduttrici e showgirl che ha conquistato il cuore degli italiani con la sua professionalità, i suoi programmi super seguitissimi e la sua simpatia facendola diventare un vero punto cardine dei programmi Mediaset è la splendida Barbarella nazionale conosciuta come Barbara D’Urso. Le sue frasi come “Col cuore” e “a Soreta”, l’hanno resa nota al pubblico che è riuscito a captare la sua dote comunicativa e la sua bravura. Tra i programmi condotti da lei che hanno avuto enorme successo possiamo ricordare Live- Non è la D’Urso, Pomeriggio Cinque e inizialmente anche Mattino Cinque, successivamente passato a Federica Panicucci.

Ella originaria di Napoli, decide a diciott’anni di lasciare la sua terra di origine per trasferirsi a Milano cercando un po’ di fortuna nel mondo dello spettacolo, come successivamente avverrà, anche se Barbarella avrebbe voluto fare la modella ma per via della sua altezza questo non è stato possibile. Così ha cominciato a fare carriera come showgirl nel 1977 su Telemilano 58 con il nome di “Barbara” poiché secondo i vertici del programma dell’epoca, il suo nome originario Carmelita, era troppo del sud nel programma Goal, accanto a Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi e lavorando come annunciatrice televisiva e valletta al fianco di Claudio Lippi.

Sono stati diversi i varietà e gli show condotti dalla bella Barbara fra cui Forte fortissimo e Fresco fresco, entrambi del 1982 e in onda su Rai 1, e dopo ha deciso di dedicarsi anche la carriera cinematografica con una fiction che l’ha resa nota al pubblico anche come attrice: la Dottoressa Giò dove ella interpretava il ruolo della protagonista, una ginecologa di un ospedale pubblico.

Non tutti sanno ma la conduttrice di molti programmi nazionali come Grande Fratello, Pomeriggio Cinque e Live- Non è la D’Urso ha rivelato di avere paura di volare in aereo, in gergo tecnico di soffrire di aerofobia tanto che ha confessato in un’intervista: “Pur di evitare l’aereo, viaggerei in cammello. Mi imbottisco di tranquillanti e mi siedo nella cabina di pilotaggio, accanto al comandante: così ho l’impressione di poter controllare le operazioni di volo”.

I suoi programmi sono stati sempre un successo, ma da settembre Pier Silvio Berlusconi al vertice dell’azienda Mediaset ha deciso di dare una ventata fresca ai programmi di Barbara e di cambiare totalmente il modo di comunicare cercando di eliminare il trash e dedicando l’attenzione solo ai temi di attualità, ma a quanto pare qualche programma ha superato lo share.

Barbara D’Urso superata da un programma

Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D’Urso è stato superato da un programma di natura e viaggi in onda su Rai.

Come afferma l’editoriale Today.it, nel pomeriggio del 23 novembre 2021 Geo ha totalizzato il 13,9% di share con 1.825.000 spettatori, mentre Barbarella si è fermata al 13,8% di share con 1,6 milioni di spettatori, nella prima parte del programma, per poi salire ai 1,8 milioni nella seconda parte.