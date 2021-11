Belen e Antonino in crisi, ecco la svolta: l’intervento a sorpresa di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez interviene nella crisi tra la sorella Belen ed Antonino: il suo gesto sorprende e fa ben sperare.

Belen Rodriguez è una showgirl argentina, classe 1984. Figlia di Gustavo e di Veronica, sorella maggiore di Cecilia e di Jeremias, dopo il diploma al Liceo Artistico inizia la carriera da modella dividendosi tra l’Argentina, Miami ed il Messico. Nel 2004 arriva in Italia dove diventa il volto di brand importanti come Yamamay, Jadea, John Richmond, Monella Vagabonda e Imperfect. Contemporaneamente debutta anche nel mondo dello spettacolo come conduttrice di La Tintoria (2007), Circo Massimo Show (2007-2010), Scherzi a parte (2009), Stiamo tutti bene (2010), Colorado (2011, 2012, 2019) e Festival di Castrocaro (2019).

Il vero successo lo raggiunge nel 2008 quando è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Debutta anche come attrice e prende parte a Natale in Sudafrica, Se sei così ti dico si, Non c’è 2 senza te. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Marco Borriello, Fabrizio Corona ed Andrea Iannone. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con Stefano De Martino che l’ha resa madre di Santiago (2013), mentre da Antonino Spinalbese ha avuto la piccola Luna Mari (2021).

Cecilia Rodriguez dalla parte di Antonino Spinalbese?

Come sappiamo, Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese non stanno vivendo un periodo facile. Alti e bassi nella loro relazione e rumors che li vedono protagonisti con possibili tradimenti e con la showgirl argentina che ha trovato rifugio nella sua famiglia per evadere da questi momenti di difficoltà.

Tuttavia, ora arriva una svolta in questa situazione e la protagonista è Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen. Le due sono, da sempre, molto unite e complici. Per questo motivo, quando Cecilia ha commentato una foto Instagram di Antonino ha attirato l’attenzione. La giovane Rodriguez ha scritto: “Ma quella camicia la conosco”. Si tratta, infatti, della camicia di Ignazio Moser, suo fidanzato.

Spinalbese ha risposto al commento della cognata con un cuore. D’altronde, Chechu ha sempre avuto parole positive per Antonino affermando che finalmente la sorella si era innamorata di un ragazzo normale, con la testa sulle spalle e con valori importanti e non come i suoi precedenti fidanzati che erano tutti famosi e vanitosi.

Antonino Spinalbese ed i rapporti con la famiglia Rodriguez

Antonino Spinalbese è stato accettato fin da subito dalla famiglia Rodriguez e dal piccolo Santiago. Questo gesto di Cecilia è l’ennesima conferma che tra Antonino e la famiglia di Belen i rapporti sono ottimi e tranquilli.

I problemi nascondo con Belen Rodriguez, ma i loro fan sono fiduciosi che i due possano risolvere i loro dissapori e tornare ad essere una famiglia con la loro Luna Mari.