GfVip, nuovi concorrenti nella casa: ecco chi è entrato

Due nuovi concorrenti sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip. Si tratta di due donne, entrambe attrici: ecco chi sono le new entries accolte da Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip è probabilmente uno dei reality show più amati e seguiti della televisione italiana. In onda su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini, la versione “Vip” del Grande Fratello è giunta ormai alla sua sesta edizione ed andrà avanti fino al 14 marzo 2022, data della finale.

Quest’anno il GFVip è iniziato il 14 settembre 2021, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste e una serie di ospiti che di settimana in settimana si sono alternati in studio. Ormai sono passati 71 giorni da quando i concorrenti hanno fatto il proprio ingresso nella casa più spiata dagli italiani.

Nel frattempo, però, qualcuno è stato eliminato dal televoto degli spettatori ed ha dovuto abbandonare la trasmissione: fino ad ora sono stati eliminati i concorrenti Nicola Pisu, Jo Squillo, Ainette Stephens, Raffaella Fico, Amedeo Goria, Samy Youssef, Andrea Casalino e Tommaso Eletti.

Attualmente sono in nomination Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Per uno che esce, c’è qualcuno che entra e infatti ieri sera Alfonso Signorini ha dato il benvenuto a due nuovi concorrenti che hanno fatto così il loro ingresso al GF Vip: ecco chi sono le due new entries.

Maria Monsè e Patrizia Pellegrino al Grande Fratello Vip

Sono Maria Monsè e Patrizia Pellegrini le due nuove concorrenti del Grande Fratello Vip che sono entrate nella casa durante l’ultima puntata del 22 novembre. Varcata la porta rossa di Cinecittà, le due donne si aggiungono agli altri Vip e proveranno a contendersi la vittoria finale del reality show. Presentiamo i personaggi e spieghiamo ci sono.

Maria Monsè è un’attrice siciliana, ha 47 anni d’età, è sposata ed ha due figli. Il suo vero nome è Maria Concetta La Rosa e suo marito si chiama Salvatore Paravia. In carriera, oltre ad aver recitato in numerosi film e serie Tv, ha scritto anche 7 libri e inciso un singolo musicale. Era già stata concorrente del GFVip nella terza edizione dello show.

Patrizia Pellegrini, invece, ha 59 anni d’età, ha tre figli ed è separata. Anche lei è un’attrice, opinionista televisiva e showgirl, con un passato da cantante di musica pop e due album all’attivo. In passato è stata concorrente dell’Isola dei Famosi ma da diversi anni non la si vedeva in Tv.