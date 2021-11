Samantha De Grenet finisce sotto i ferri: la showgirl costretta all’intervento

Brutte notizie per Samantha De Grenet: la showgirl deve operarsi, ma riceve tutto l’affetto da parte dei suoi fan.

Samantha De Grenet è una conduttrice televisiva ed una showgirl di Roma classe 1970. Figlia di Mario e di Gabriella, viene scoperta a 14 anni da Riccardo Gay e vince il concorso Fotomodella dell’anno che, però, non può esserle concesso poiché non ha ancora 15 anni e le viene assegnato un premio speciale della giuria. Si affaccia nel mondo della moda e della tv. L’esperienza che la consacra è quella della conduzione del programma Tappeto Volante al fianco di Luciano Rispoli.

Lavora per la Rai e per Mediaset. Nel 2004 è tra i concorrenti de La Talpa, mentre nel 2017 tra quelli dell‘Isola dei Famosi. Nel 2020 entra nella casa più spiata d’Italia per prendere parte al Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata con Pierfrancesco Micara e fidanzata con Leonardo Pieraccioni, Filippo Inzaghi ed Alessandro Benetton. Dal 2005 al 2006 è stata sposata con Luca Barbato che l’ha resa madre di Brando (2006) e con cui si è risposata nel 2015.

Samantha De Grenet dovrà operarsi: cosa è successo?

Quella che stiamo vivendo è l’epoca digitale: siamo abituati ad avere tutto a portata di un click ed anche abituati ad essere informati sulla vita delle persone, soprattutto quelle più famose. Fare un giro su Instagram o su altri social network, è sufficiente per essere aggiornati ed i vip stessi sono consapevoli di questo.

Per questo motivo, quando Samantha De Grenet ha pubblicato una storia affermando che non aveva ricevuto una bella risposta e che era necessario per lei vedere un dottore si è creato il panico tra i suoi fan che l’hanno invasa di messaggi per sapere cosa stava succedendo. La showgirl ha fatto ulteriori stories dove ha spiegato il motivo delle sue parole.

La De Grenet sarà costretta a fare un intervento poiché la lesione al menisco si è definitivamente aperta. Nulla di realmente grave e lei stessa ne è consapevole così come sa che si tratta solo di un’ulteriore rottura di scatole che, però, si affronta. È pronta a finire sotto i ferri per dedicarsi, poi, alla riabilitazione e tornare più in forma che mai. Ovviamente non ha perso l’occasione per ringraziare i suoi follower che si sono preoccupati e le hanno fatto sentire tutto il loro affetto.

Il rimpianto di Samantha De Grenet sulla sua carriera

Senza dubbio, Samantha De Grenet è una delle donne più belle in Italia. Ha da poco superato i 50 anni, ma questo per lei rappresenta una cosa positiva poiché è pronta a vivere i prossimi anni con la consapevolezza che saranno ancora meglio.

Tuttavia, ha un rimpianto per quanto riguarda la sua vita professionale: “Nel lavoro spesso ho fatto un passo indietro perché avevo altre priorità e per mancanza di furbizia”. Ad esempio, quando era fidanzata con Leonardo Pieraccioni, ha rifiutato diverse proposte cinematografiche pensando le arrivassero solo perché era la sua fidanzata. Oggi ha capito che di queste cose bisogna fregarsene e fare ciò che si crede, tanto la gente parlerà sempre.