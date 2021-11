Sapete quanto guadagna Serena Bortone? Cifre da capogiro

Serena Bortone ci tiene compagnia ogni giorno con Oggi è un Altro Giorno, ma sapete quanto guadagna la conduttrice? Si parla di cifre da capogiro.

Serena Bortone è una giornalista ed una conduttrice televisiva di Roma classe 1970. Inizia a lavorare il giovane età presso la redazione del famoso programma Alla ricerca dell’Arca a cui seguono le esperienze in Avanzi ed in Ultimo Minuto. Nel 1994 diventa il volto di Mi Manda Lubrano e poi di Mi Manda Raitre.

Nel 2016 scrive e conduce Tutti Salvi per Amore, mentre dal 2017 al 2020 la troviamo al timone di Agorà. Nel 2021 tiene compagnia agli italiani con il programma Oggi è un Altro Giorno. Per quanto riguarda la sua vita privata non è né sposata e né mamma di figli, al momento risulta essere single ed afferma di amare troppo la sua indipendenza per poter decidere di sposarsi.

Quanto guadagna Serena Bortone?

Per quanto riguarda i personaggi noti del mondo dello spettacolo, è difficile sapere con esattezza quanto guadagnano anche perché non si tratta di uno stipendio fisso. Tutto può cambiare mese per mese anche in base alle ospitate in programmi televisivi o in base ai lavori che fanno.

Stando ai rumors, però, pare che Serena Bortone guadagni cifre da capogiro che si aggirano sui 300.000 euro l’anno. Ovviamente prenderà un ottimo cachet per la conduzione del programma Oggi è un Altro Giorno, ma al tempo stesso anche per i suoi lavori come giornalista.

La Bortone, comunque, non è tra i personaggi della Rai che guadagnano maggiormente. Il suo stipendio non è come quello di Fabio Fazio o di Bruno Vespa (i loro si che sono guadagni da capogiro), ma si tratta comunque di guadagni di tutto rispetto che le permettono di avere una vita agiata, una bella casa e di circondarsi di molti libri, sua più grande passione, così come mostra negli scatti che quotidianamente condivide con i follower sul suo profilo Instagram.

Serena Bortone conquista il pubblico italiano

Serena Bortone è molto amata dal pubblico e la sua popolarità cresce giorno dopo giorno. Ovviamente i telespettatori riconoscono la sua professionalità, ma ciò che attira maggiormente l’attenzione è il suo sapersi porre.

La conduttrice televisiva, infatti, riesce a far sentire a proprio agio i suoi ospiti ed a far affrontare loro argomenti importanti. Tanto che ci sono diversi personaggi del mondo dello spettacolo che preferiscono “raccontarsi a cuore aperto” nel suo studio piuttosto che in quelli delle reti concorrenti.