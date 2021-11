Barbara D’Urso, ecco la verità sull’addio: aria di cambiamento in casa Mediaset | L’indiscrezione

La conduttrice Barbara D’Urso e la verità sul suo addio in casa Mediaset: cosa sta succedendo, i dettagli della vicenda

Una delle conduttrici punti di diamante dei programmi Mediaset è colei che ha sempre fatto numeri altissimi di share con i suoi programmi, di origine napoletana che all’età di diciotto anni ha deciso di trasferirsi a Milano per inseguire il sogno dello spettacolo realizzato a pieni voti. Le sue frasi celebri con cui ha divertito il pubblico sono “A soreta” e “Con il cuore” indicando con la mano il punto macchina della telecamera: adesso è chiarissimo, stiamo parlando di Barbara D’Urso la regina del trash, dato che spesso in tempi passati i suoi programmi sono stati il centro di discussione di molti episodi di gossip che hanno affascinato gli spettatori.

Il suo sogno è sempre stato quello di fare la modella ma per via dell’altezza non ha optato per questa strada, proseguendo nel 1977 su Telemilano 58 con il nome di “Barbara” come annunciatrice televisiva e valletta al fianco di Claudio Lippi e ad altri nomi noti già alla televisione come Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi nel programma Goal.

Numerosi programmi e varietà sono stati condotti dalla bella Barbarella, negli anni Ottanta possiamo ricordare Forte fortissimo e Fresco fresco, entrambi del 1982 e molto tempo dopo ha dedicato parte della sua carriera ad una fiction televisiva che ha fatto ottimi numeri di ascolti, La dottoressa Giò dove ella interpretava il ruolo principale.

I programmi di Barbara di notevole successo moderni sono molto seguiti dal pubblico e possiamo citarne alcuni come Pomeriggio Cinque, Live- Non è la D’Urso e inizialmente Mattino Cinque passato successivamente alla conduttrice Federica Panicucci. Ella ha sempre condotto in maniera egregia ponendo attenzione a molti episodi di gossip tra personaggi famosi, scontri e liti che hanno considerato i suoi programmi un vero e proprio “trash mediatico”. Possiamo ricordare l’episodio di Federico Fashion Style accusato dalla Mosetti per i prezzi troppo esagerati del suo salone, l’intervento simpatico del ragazzino matty il biondo, ancora Pamela Prati e il suo fantomatico uomo immaginario e molti altri ancora, anche se Pier Silvio Berlusconi, capo dell’azienda Mediaset, quest’anno ha voluto cambiare le cose: i programmi di Barbarella non riguarderanno più il trash ma attualità e cronaca e avranno durata minore rispetto agli altri anni.

Alcune indiscrezione di DagoSpia hanno rivelato che Pier Silvio Berlusconi vuole cambiare totalmente il volto Mediaset, e sta provando a fare un esperimento.

I vertici Mediaset e il cambiamento: Barbarella andrà via?

Pier Silvio Berlusconi vuole dare una ventata di aria fresca alla rete cambiando il volto dell’azienda Mediaset.

Secondo Dagospia potrebbe cominciare sin da subito, in quanto si vocifera secondo alcune indiscrezioni che il programma Pomeriggio Cinque non andrebbe in vacanza ma la conduttrice sì. Si sta pensando ad un nuovo volto da restituire al programma e si pensa a Simona Branchetti, volto del TG5 e di Morning News.

Esperimento che potrebbe suscitare la curiosità degli spettatori e potrebbe addirittura cambiare nome senza modificarne, però, l’entità e i contenuti. Inoltre, Piersilvio vorrebbe dei volti per il mattino e il pomeriggio che appartengono alla sfera del giornalismo, quindi la stessa sorte potrebbe verificarsi anche per Federica Panicucci al timone di Mattino Cinque.