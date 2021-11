Chiara Ferragni ai ferri corti con Fedez: l’imprenditrice ha perso la pazienza

Cosa succede in casa Ferragnez? La coppia più famosa d’Italia ha litigato in diretta davanti a tutti: Chiara Ferragni perde la pazienza e accusa Fedez, sapete cosa ha fatto?

Non è tutto rosa e fiori tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. I Ferragnez – come ormai sono soprannominati da tempo – sembrano avere qualche problemino di coppia ultimamente ed hanno finito per litigare in diretta su Twitch, davanti a migliaia di telespettatori. Ricostruiamo cos’è successo.

Capita spesso ultimamente di vedere Fedez e la Ferragni in diretta su Twitch, la trasmissione di streaming Amazon. Il rapper sta promuovendo il suo nuovo album musicale dal titolo “Disumano” e di tanto in tanto capita di vedere anche sua moglie in live con lui: momenti in cui la coppia si mette a nudo, mostrandosi anche in momenti di vita complicati.

E tra un paio di settimane Fedez e Chiara non avranno più segreti. Infatti sta per andare in onda su Sky Q e Amazon Prime Video la nuova serie Tv “The Ferragnez“, una vera e propria serie-reality, interamente basata sulla loro vita privata. Con loro ci saranno anche i due figli Leone (3 anni) e Vittoria (8 mesi).

Certamente ne vedremo delle belle. Nel frattempo, però, Chiara e Federico continuano a dare spettacolo su Twitch, senza timore di mostrare anche i lati negativi del matrimonio e della vita di coppia. È esattamente quello che è successo pochi giorni fa, quando l’imprenditrice ha perso la pazienza con suo marito dopo l’ennesima litigata.

Il rutto di Fedez fa arrabbiare Chiara Ferragni

Tutto è iniziato a causa di un banale rutto. Il rapper Fedez si è lasciato andare ad un rumoroso rigurgito mentre entrambi erano in diretta su Twitch, osservati da migliaia di spettatori connessi da tutta Italia. L’insolenza del marito ha infastidito così tanto la Ferragni che lei gli ha inveito contro senza pensarci due volte.

“Se lo fai ancora me ne vado!“, grida Chiara Ferragni ai ferri corti con Fedez. Il cantante ha provato a sminuire, ma lo sguardo fulmineo di sua moglie lo ha convinto presto a tacere e a chiedere scusa. A quanto pare, però, c’è dell’altro e riguarda il piccolo Leone.

Chiara ha raccontato a suo marito, e agli spettatori connessi in live, che anche il loro figlio Leo sta iniziando a ruttare in giro per casa senza vergogna, rispondendo “Faccio come papà” ai rimproveri di sua madre. Un episodio che la Ferragni non ha affatto digerito, al punto da litigare con Fedez davanti a tutti.