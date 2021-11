Eleonora Daniele scoppia in lacrime: le parole strazianti all’indirizzo della figlia

Eleonora Daniele non riesce a trattenere le lacrime e si lascia andare all’emozione dedicando parole strazianti alla figlia Carlotta.

Eleonora Daniele è una conduttrice televisiva di Padova classe 1976. Dopo il diploma al Liceo Classico, inizia a dedicarsi al teatro prendendo parte ad alcuni spettacoli, ma contemporaneamente lavorando in banca. Diventa un volto noto nel 2001 in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello.

Anche nel piccolo schermo continua a lavorare come attrice e la troviamo in La squadra, Un posto al sole, Carabinieri 3. Nel 2004 debutta come conduttrice di Unomattina dove resta fino al 2011, poi è la volta di Linea Verde e di far emozionare il pubblico grazie al programma Storie Vere (2013-2017). Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2019 è sposata con Giulio Tassoni che l’ha resa madre di Carlotta (2020).

Eleonora Daniele in lacrime: le parole che dedica alla figlia

Carlotta è venuta alla luce dopo un evento drammatico che ha segnato la vita di Eleonora Daniele, ovvero la perdita del fratello Luigi. Proprio in questi giorni, la Daniele ha pubblicato il libro Quando ti guardo negli occhi – Storia di Luigi dedicato al fratello ed al vivere con una persona affetta da autismo.

Nonostante tutto, Eleonora ed il fratello erano molto legati e complici, tanto che è difficile per la conduttrice trattenere le lacrime quando parla di Luigi. La Daniele ha fatto commuovere anche il pubblico di Oggi è un Altro Giorno quando ha letto le strazianti parole che ha dedicato alla figlia Carlotta per parlarle dello zio che non conoscerà mai.

“Amore mio, voglio raccontarti di tuo zio che era assolutamente imperfetto e per questo superlativo. Tuo zio con i soli occhi e i pochi gesti sapeva fare mille discorsi, mi ha insegnato l’arte del silenzio che non è l’assenza di parole ma il suono di parole che non sono state ancora pronunciate. Ti avrebbe amato tantissimo con i suoi tempi dopo averti studiato e con i suoi modi che ti avrebbero fatta sentire speciale. È stata una fortuna incontrarlo, mi ha accompagnata per una strada impervia, ma fatta di sentieri incredibilmente belli e di ruscelli di incanto. Mi ha reso la donna che sono, la madre che hai. Ti auguro di andare sempre oltre, oltre l’apparenza, oltre l’esteriorità. Finché tenti vuol dire che non sei indifferente. Mamma”.

Eleonora Daniele ed il supporto all’autismo

Eleonora Daniele è sempre in prima fila nel supporto all’autismo. Insieme a Cosetta ed Elisa, le sorelle maggiori, ha fondato l’associazione Life Inside Onlus per sostenere le persone che soffrono di autismo e le loro famiglie, spesso abbandonate a se stesse.

La fondazione, inoltre, sostiene anche coloro che insegnano a parlare ai bambini autistici perché Eleonora: “Mi sono sempre chiesta se mio fratello avrebbe potuto imparare qualche parola. Quando lo sogno, e lo sogno spesso, parla sempre perfettamente e con voce limpida”.