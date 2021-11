“Entrerò in sala operatoria…”: l’annuncio devastante di Samantha De Grenet

Giorni di attesa per i fan di Samantha De Grenet ed ora il verdetto, la showgirl dovrà entrare in sala operatoria.

Samantha De Grenet è una conduttrice televisiva ed una showgirl di Roma classe 1970. Figlia di Mario e di Gabriella, viene scoperta a 14 anni da Riccardo Gay e vince il concorso Fotomodella dell’anno che, però, non può esserle concesso poiché non ha ancora 15 anni e le viene assegnato un premio speciale della giuria. Si affaccia nel mondo della moda e della tv. L’esperienza che la consacra è quella della conduzione del programma Tappeto Volante al fianco di Luciano Rispoli.

Lavora per la Rai e per Mediaset. Nel 2004 è tra i concorrenti de La Talpa, mentre nel 2017 tra quelli dell‘Isola dei Famosi. Nel 2020 entra nella casa più spiata d’Italia per prendere parte al Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata con Pierfrancesco Micara e fidanzata con Leonardo Pieraccioni, Filippo Inzaghi ed Alessandro Benetton. Dal 2005 al 2006 è stata sposata con Luca Barbato che l’ha resa madre di Brando (2006) e con cui si è risposata nel 2015.

Samantha De Grenet dovrà operarsi al menisco

Solo pochi giorni fa, Samantha De Grenet aveva fatto preoccupare i suoi fan parlando della lesione al menisco che le creava sempre più problemi tanto che si pensava ad una possibile operazione.

La showgirl, ovviamente, è consapevole del fatto che non si tratta di nulla di grave, ma diventa una rottura di scatole per una donna come lei, sempre in giro per lavoro. Ed ora è arrivato il verdetto e, purtroppo, l’operazione è inevitabile. A condividerlo sulle Instagram Stories è stata la stessa De Grenet: “Bollettino medico per i miei amici interessati: è ufficiale…mi devo operare”.

Oltre la lesione al menisco, soffre anche di una sofferenza ossea così sarà costretta ad usare le stampelle per un po’ in modo tale da non dover annullare gli impegni presi per lavoro. Poi entrerà in sala operatoria e l’aspetterà un percorso di fisioterapia per poi tornare in piena forma.

Il rimpianto di Samantha De Grenet

Per quanto riguarda la sua carriera, Samantha De Grenet ha da poco superato i 50 anni, ma è bella come non mai e le piacerebbe avere un’altra possibilità nel mondo dello spettacolo.

Con il tempo, infatti, ha imparato che per sopravvivere è necessario essere furbi e fregarsene del giudizio della gente: tanto, bene o male, le persone avranno sempre qualcosa da ridire quindi tanto vale viversi la propria vita e fare ciò che si vuole.