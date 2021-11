Filippa Lagerback, l’estenuante battaglia contro il cancro: il gesto della conduttrice

Filippa Lagerback in prima fila per lottare contro il cancro: il suo gesto ha attirato l’attenzione dei follower ed è piaciuto.

Filippa Lagerback è una conduttrice televisiva di Stoccolma, classe 1973. Ha iniziato come fotomodella fino al 1993 quando è diventata il volto della Birra Peroni che le ha permesso di essere conosciuta in Italia. Dal 2002 al 2006 conduce Circo Massimo per poi tornarvi dal 2008 al 2010, mentre dal 2002 al 2005 presenta il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

Dal 2005 è una presenza costante di Che tempo che fa ed è protagonista di In bici con Filippa dal 2014 al 2016. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2018 è sposata con Daniele Bossari ed hanno una figlia, Stella nata nel 2003.

Filippa Lagerback e la sua lotta contro il cancro

Filippa Lagerback è sempre in prima linea quando si tratta di fare del bene che sia per gli altri, ma anche per se stessi. Nelle stories che condivide quotidianamente non perde occasione per ricordare ai suoi follower l’importanza di fare le dovute visite mediche e soprattutto di prevenire.

Anche questa volta la Lagerback è in prima fila nell’estenuante battaglia contro il cancro e non ha perso occasione per condividere stories dove ricorda che è molto importante prevenire: “Prenotate una visita di controllo, ora. La prevenzione è vita”.

Filippa ci tiene a ribadire che se una persona sta bene e non ha problemi è comunque necessario fare le solite visite di controllo per poter prendere in tempo una possibile malattia o scoprire una malattia silente. È proprio questo aspetto del suo carattere che la fa amare ancora di più dal pubblico.

Filippa Lagerback e l’addio della figlia Stella

Questo periodo è molto importante per Filippa Lagerback in quanto ha dovuto salutare la figlia Stella che, dopo il diploma, ha deciso di lasciare la casa di famiglia a Varese per andare a vivere a Milano in un appartamento con il fidanzato.

Ovviamente mamma Filippa è felice ed orgogliosa di questa scelta anche se sente la mancanza di Stella in casa. Tuttavia, lei e Daniele Bossari sono spesso a Milano per lavoro, quindi le occasioni per vedere Stella e stare tutti insieme non mancano. Ed intanto la Lagerback è forse pronta per lasciare Varese.

D’altronde avevano scelto la cittadina immersa nel verde per permettere a Stella di studiare alla Scuola Europea, ora che questo percorso è finito forse anche per Filippa e Daniele è arrivato il momento di cambiare il loro nido d’amore.