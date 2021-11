GfVip, paura all’interno della casa: il malore improvviso

Attimi di paura al Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha avuto un malore improvviso: ecco cosa è successo

L’edizione odierna del Grande Fratello Vip, giunta alla sesta edizione sta regalando attimi di leggerezza per coloro che la seguono e ne sono fan in quanto tra amori, liti e scontri, questa edizione è davvero molto particolare. Al timone del programma vi è Alfonso Signorini e le due opinioniste che sono al suo fianco che spesso hanno dimostrato più volte di scontrarsi sono Sonia Bruganelli, nota per essere la moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe, conduttrice che ha partecipato all’edizione scorsa della casa più spiata d’Italia. Il conduttore spesso deve calmare gli animi all’interno della casa e dello studio televisivo e ci riesce molto bene data la sua estrema professionalità.

Il Grande Fratello Vip è la versione Vip, quindi con personaggi famosi del reality prodotto da Endemol Shine del Grande Fratello trasmesso in Italia su Canale 5 dal 19 settembre 2016, dove ci sono sia donne che uomini del mondo dello spettacolo che condividono insieme la propria vita quotidiana 24 ore su 24. Proprio questa convivenza, la maggior parte delle volte crea dei veri e propri scontri, scompigli ma anche flirt come quello avvenuto tra Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Alex Belli il tutto sotto gli occhi della moglie che non ha potuto non dire la sua alla ragazza definendola “gatta morta” per aver tentato suo marito.

Da ricordare che i concorrenti non possono avere rapporti con il mondo esterno per i giorni in cui sono nel programma e sono vietati completamente telefoni cellulari, orologi, computer, telefoni fissi, CD, lettori MP3, libri e televisori (ad esclusione di una serie di schermi a circuito chiuso installati e gestiti dagli autori) per evitare qualunque distrazione della vita quotidiana all’interno della Casa.

A infiammare le pagine del gossip di recente è stato il conduttore Alfonso Signorini per aver pronunciato una frase che ha scatenato l’ira del popolo del web su un tema particolare quale quello dell’aborto: “ Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma tra l’altro… Anche quello dei cani non ci piace“ commentando un episodio che riguardava il cane di Giucas Casella. Anche la produzione ha dovuto mandare un comunicato prendendo le distanze dalle frasi pronunciate dal conduttore.

All’interno della Casa, è avvenuto un episodio che ha preoccupato molto il pubblico e i concorrenti ossia che Katia Riciarelli, una delle concorrenti che ha fatto più chiacchierare di sé in questa edizione ha avuto un malore.

Il malore di Katia Ricciarelli

Secondo quanto riportato dal Messagero, Katia Ricciarelli dopo la puntata di lunedì 22 novembre, avrebbe trascorso una notte difficile in quanto ha accusato dei problemi di salute.

Febbre a 38 e pressione alta forse per qualche arrabbiatura di troppo, il soprano ha avuto anche difficolta nel mangiare ma dopo essersi calmata adesso sta bene e tutti i suoi fan possono dormire a sette cuscini.

A testimoniare il suo miglioramento è stata l’ennesima lite con Sophie Codegoni, Jessica e Clarissa Selassiè per una pizza affermando: “Siamo dominati dalle minorenni, io mi inca**o. Si sono montate la testa, io le mando affan***o“.