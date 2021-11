Riconoscete questa bambina con gli occhiali? È stata eletta Miss Italia: ecco chi è

Sapreste riconoscere chi è la bambina con gli occhiali che sorride in foto? Oggi è un’attrice, conduttrice e modella, famosa soprattutto per essere stata eletta Miss Italia. Ecco di chi si tratta

Riuscite ad indovinare chi è questa bimba in foto? Occhiali tondi e sorriso dolce da bambina, oggi quella ragazzina è cresciuta, si è fatta donna e il suo volto è diventato uno dei più noti nel panorama televisivo italiano. Eccovi dunque qualche piccolo indizio per capire di chi si tratta.

Nata a Riccione nel ’75, diventa famosissima a soli 16 anni quando nel 1991 viene eletta Miss Italia, vincendo così il concorso di bellezza più importante del nostro Paese. Da lì le si spalancano le porte del successo: inizia subito a lavorare come modella per importanti brand di moda e in pochi anni raggiunge anche la Tv.

Da attrice ottiene ruoli in commedie all’italiana di grande successo come “Abbrozantissimi“, “Paparazzi” e “Quello che le ragazze non dicono” e inizia a recitare in fiction, sitcom e serie Tv italiane come “Carabinieri”, “Un medico in famiglia” e “I Cesaroni”. Si esibisce anche a teatro ed è spesso scelta come volto di spot pubblicitari e campagne di moda.

Avete già capito di chi si tratta? Se non avete ancora riconosciuto la bambina in foto, eccovi allora un ultimo indizio: all’inizio della sua carriera è stata al centro delle notizie di gossip per il fidanzamento con uno sportivo famosissimo, considerato uno degli atleti più importanti nella storia dello sport italiano: lo sciatore Alberto Tomba.

La bambina in foto è Martina Colombari da piccola

Proprio così: è Martina Colombari da piccola la bambina con gli occhiali nelle foto. Miss Italia nel 1991, oggi è soprattutto una conduttrice televisiva, sebbene negli ultimi anni sia rimasta un po’ lontana dalle luci dei riflettori. Nel 2021 è ricomparsa su Rai 1 come concorrente dei “Soliti ignoti”.

I suoi ultimi lavori degni di nota sono un ruolo da protagonista nel film “Barbara ed io“, diretto da Raffaele Esposito, un ruolo da giurata nell’edizione 2019 di Miss Italia e una comparsata nella serie Tv di Comedy Central “Untraditional“, diretta da Fabio Volo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo la rottura del fidanzamento con Alberto Tomba si è legata ad un altro sportivo, il calciatore ed ex capitano del Milan Alessandro Billy Costacurta. Martina Colombari e Costacurta si sono sposati nel 2004 e insieme hanno avuto anche un figlio di nome Achille.