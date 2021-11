Tommaso Zorzi uccide l’ex gieffino: il pesante sfogo dell’influencer

Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5 uccide l’ex gieffino con una accusa pesantissima: ecco di che si tratta

Oggi con la sua simpatia, ironia e dote comunicativa ha conquistato il mondo del gossip e soprattutto molti telespettatori che hanno apprezzato il suo modo di fare nel Grande Fratello Vip dell’edizione scorsa dove si è aggiudicato la vittoria. Dopo questa esperienza, egli è stato scelto come opinionista nel noto reality L’Isola dei famosi al fianco di Iva Zanicchi e la splendida Elettra Lamborghini: stiamo parlando di Tommaso Zorzi, un ragazzo simpatico che spesso ha espresso la volontà di proseguire nel mondo dello spettacolo affermando di voler diventare un conduttore e ricevendo consigli da coloro che lo fanno da tanti anni come Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, oggi opinionista dell’edizione odierna del Gf Vip.

Un ragazzo con molte qualità in termini di comunicazione, per anni ha vissuto e studiato a Londra conseguendo la laurea in in Economia e Management, tornando a Milano per mettere le basi alla sua carriera lavorativa e ai suoi sogni che sin dall’inizio sono stati sempre ben chiari. Nel 2016, appena tornato dall’estero decide di lanciare un app dedicata alla moda e successivamente agli accessori riscuotendo un buonissimo successo.

La sua prima esperienza televisiva avviene nel programma di MTV Riccanza partecipando a tutte le edizioni del programma e allo spin-off #Riccanza Deluxe. Dopo questa esperienza, egli partecipa ad altri programmi televisivi fra cui a Dance Dance Dance, venendo eliminato in semifinale, Pechino Express e, come inviato de la Vita in diretta a Sanremo. Con la bella Giulia Salemi condivide la sua prima esperienza da conduttore del programma in onda prima de La pupa e il secchione e viceversa chiamato Adoro! in streaming su Mediaset Play. L’esperienza che ha segnato la sua carriera televisiva è stato l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha conquistato il pubblico a casa con la sua favolosa ironia, simpatia e le sue imitazioni come quella di Selvaggia che hanno molto divertito gli spettatori e gli altri concorrenti, aggiudicandosi la vittoria.

Nella casa del Grande Fratello Vip aveva stretto un legame con Oppini, figlio di Alba Parietti ma i due successivamente si sono allontanati. Tommaso ha espresso un parere aspro su un concorrente dell’edizione 2000 del Gf, circa un tema delicato.

Tommaso Zorzi è scontro con Salvo Veneziano

Tommaso è al timone di un nuovo programma chiamato Drag Race Italia e un ex concorrente del Grande Fratello ha espresso un commento poco felice sul programma: si tratta di Salvo Veneziano.

Il noto influencer, molto schietto e diretto non si è risparmiato di commentare la frase del Veneziano che commentando il programma avrebbe detto: “Bel programma…tutti vestiti a Carnevale” condita da diverse emoji raffiguranti faccine che vomitano.

La risposta di Zorzi non è tardata ad arrivare e avrebbe dato del bifolco, no-vax e ignorante a Salvo Veneziano affermando: “Il pizzaiolo ossigenato è in cerca di visibilità, nemmeno più la famiglia si ricorda chi è questo. Ridicolo, vuoi un po’ di attenzione? E noi gliela diamo allora”.