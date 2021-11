Euforica da bambina, oggi è un volto simbolo della Rai: ecco di chi si tratta

Riuscite a riconoscere chi è la bambina in questa foto? Sorriso birbante da piccola, oggi è una conduttrice televisiva e radiofonica, volto simbolo della Rai: ecco svelato di chi si tratta.

L’avete riconosciuta? Sapreste dire chi è la bambina con il sorriso birbante e l’animo euforico in queste vecchie foto? Se non avete ancora capito, eccovi qualche piccolo indizio per aiutarvi a indovinare: anche se non la riconoscete, infatti, il suo è un volto noto della Rai. Impossibile dunque non averla già vista in Tv.

La sua carriera si divide tra radio e televisione. Ha iniziato a lavorare giovanissima come inviata e conduttrice nel programma in onda su Rai 1 “A sua immagine“: ve la ricordate? Ci ha lavorato dal 2005 al 2013 e da allora non ha mai lasciato gli studi televisivi della Rai, se non per lavorare in radio.

Come conduttrice radiofonica ha diretto prima il radiogiornale di Radio Vaticana e poi ha iniziato a collaborare con Rai Radio 2, emittente sulla quale ancora oggi, a distanza di anni, conduce insieme a Valerio Scarponi la trasmissione “Radio 2 a ruota libera“, in onda tutti i sabato.

In televisione il suo volto è associato soprattutto alla conduzione dello Zecchino d’Oro, il concorso canoro per bambini più famoso d’Italia. In passato è stata conduttrice anche per eventi importanti, come il Premio Strega, il Concerto di Natale dal Senato, la maratona Telethon e La Partita del Cuore. Insomma, avete capito di chi si tratta?

La bimba in foto è Francesca Fialdini da piccola

Proprio così, è Francesca Fialdini da piccola la bambina nelle fotografie. Classe 1979, oggi la Fialdini ha 42 anni d’età ed è un volto simbolo della Rai ormai da più di quindici anni. Attualmente, oltre a lavorare in radio, è anche la conduttrice di “Da noi… a ruota libera“, in onda ormai da tre edizioni, tutte le domeniche dopo “Domenica In”.

Nel 2021 ha condotto anche lo Speciale Fame d’Amore, una docu-serie in onda il lunedì in seconda serata su Rai 3. Ha presentato anche lo speciale RaiPlay dedicato al Giornata della Terra, il cosiddetto “Earth Day 2021“. Francesca Fialdini ha scritto anche due romanzi ed è apparsa in una puntata della serie Tv “Un passo dal cielo”.

La Fialdini non è sposata, ma ha una relazione amorosa stabile con il suo attuale fidanzato Milo Brunetti, un odontoiatra originario della provincia di Lecco con il quale sta già programmando il matrimonio.