Federica Pellegrini, il triste messaggio della campionessa: “… l’ultima battaglia”

Federica Pellegrini fa un annuncio triste che lascia tutti senza parole: ecco cosa avrebbe detto, i dettagli e le curiosità

Una delle campionesse del mondo del nuoto che ha preso parte a molte rassegne olimpiche, per la precisione cinque conquistando a soli sedici anni una medaglia ’argento nei 200 m stile libero divenendo l’atleta più giovane a salire sul podio è la bellissima Federica Pellegrini, oggi oltre una campionessa anche un personaggio pubblico. Nel 2008, ai Giochi di Pechino vinse in quella stessa gara la medaglia d’oro regalando all’Italia il primo successo olimpico nella storia del nuoto femminile.

Sin da bambina il nuoto è sempre è stata la sua passione e la sua valvola di sfogo, infatti a soli sei anni disputò le prime gare affidandosi alla guida tecnica di Massimiliano Di Mito che fu il suo allenatore fino al 2006. Ha partecipato a soli quattordici anni ai campionati italiani assoluti vincendo una medaglia di bronzo e, successivamente, ha la possibilità di esordire in nazionale nel 2004.

Ella si definì in quel periodo una campionessa, una delle più forti stileliberista nazionale, vincendo 15 titoli italiani tra gare individuali e staffette. Tutti ricordano il suo ingresso ai Giochi Olimpici dove vinse la semifinale con il miglior crono di ingresso e nuovo primato nazionale di 1’58″02. Nei campionati mondiali del 2005, la campionessa si aggiudicò ben 12 titoli nazionali ottenendo le vittorie più significative ai primaverili quando si confermò nei 100, 200 e 400 m stile libero.

Venne sopranominata la Divina perché considerata la più grande nuotatrice nella storia italiana. Tutti ricordano anche il suo legame sentimentale con Luca Marin con il quale ha avuto una relazione dal 2008 al 2011. Proprio l’ex compagno rilasciò un’intervista affermando: “In realtà questa storia è iniziata a Tenerife lo scorso maggio. A quei tempi tra me e Fede tutto filava liscio. Lei faceva addirittura progetti di famiglia: diceva di volerne formare una con me. Convivevamo a Verona nel nostro nido e andavamo d’amore e d’accordo. Una sera ho notato uno strano sguardo tra lei e Magnini. Nella mia testa è scattato un dubbio. Le ho fatto una scenata di gelosia, ma lei mi ha rassicurato. Nel giorno in cui Federica ha vinto i 400 stile libero […] dalla sua bocca sono uscite le parole che meno mi sarei aspettato: ‘Luca, non ti amo più’. […] Il dolore aveva vinto su tutto […]”.

Ella ha postato una fotografia su Instagram ed un messaggio che ha lasciato senza parole i fan.

Federica Pellegrini e il triste messaggio

Una grande campionessa, una vera rivelazione per il mondo del nuoto e dello sport è Federica Pellegrini e lo sarà per sempre. Ella ha postato una foto che la ritrae in veste da nuotatrice con una frase che ha colpito particolarmente i fan.

Nel dettaglio ella ha così descritto la sua foto: “Back in town one last match, one last fight GO AQUA …..(27/28-11-21)” che tradotto significa: “Un ultimo match un ultimo combattimento”.

I commenti degli utenti che la seguono sin da sempre sono stati da augurio per quello che le aspetta in futuro e in questa ultima battaglia.