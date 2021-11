Joe Bastianich, il giudice di MasterChef dilaniato dal lutto: “… ci manchi”

Joe Bastianich in lutto. Nel giorno del Ringraziamento lo chef italo-americano più famoso del mondo piange su Instagram la tragica scomparsa di un suo caro: ecco il messaggio.

Joe Bastianich è uno chef, imprenditore e personaggio televisivo nato a New York da genitori italiani. Oggi ha 53 anni d’età ed è uno dei cuochi più famosi della tv, sia in Italia che negli Stati Uniti d’America, dove da anni partecipa attivamente a programmi di cucina, talent-show ed eventi televisivi.

Pur essendo impegnato da anni nel mondo della ristorazione e del food, la grande notorietà di Joe Bastianich a livello televisivo si deve soprattutto al ruolo di giudice interpretato nel talent-show culinario MasterChef. Prima negli USA e poi in Italia, Bastianich prende parte alla giuria di quasi tutte le edizioni del format riuscendo così a crearsi un nome nell’ambiente.

MasterChef Italia gli spalanca le porte nel suo paese d’origine e Bastianich inizia così a presenziare sempre più spesso in Tv, quasi sempre nelle vesti di giudice, ruolo che gli riesce benissimo anche grazie alla sua proverbiale severità. Partecipa così a Miss Italia, al Festival di Sanremo 2019, Italia’s Got Talent e svariati programmi di cucina.

Il 25 novembre scorso, Giorno del Ringraziamento nella cultura americana, Joseph Bastianich ha mostrato il lato tenero di se stesso che raramente siamo abituati a vedere. Lui che è sempre arcigno e severo nei giudizi, nasconde anche un animo affettuoso e un attaccamento alla famiglia tipicamente italiano. Eccone la prova.

Chef in lutto: primo Ringraziamento senza sua nonna

“Il primo Ringraziamento senza Nonna Erminia“. Joe Bastianich dilaniato dal lutto confessa su Instagram: “… ci manchi” e tagga sua madre Lidia Bastianich, figlia di nonna Erminia. È la prima volta che la famiglia si riunisce per il tradizionale cenone del Ringraziamento, con tanto di tacchino, senza i nonni materni di Joe.

La storia familiare dello chef è abbastanza particolare: i suoi nonni materni, la famiglia Matticchio, erano esuli istriani fuggiti a Trieste. Successivamente emigrarono negli Stati Uniti e proprio nel Paese a stelle e strisce Lidia Matticchio, futura madre di Joe, ha sposato Felice Bastianich, padre dello chef.

Joe Bastianich ha anche una sorella di nome Tanya, anche se i suoi genitori hanno divorziato alla fine degli anni ’90. Oggi lo chef è sposato con Deanna Damiano ed ha tre figli di nome Olivia, Miles ed Ethan: la famiglia vive a New York, anche se Joe ormai è sempre più spesso in Italia per motivi di lavoro.